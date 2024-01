Serie B: un super Parma domina a Genova e inguaia la Samp di Pirlo

L'ANTICIPO

I ducali sbloccano a fine primo tempo con Man e Mihaila e chiudono i giochi al 69' con Estevez: Venezia e Como a -7

© ipp La ventunesima giornata di Serie B si apre con l'importante successo del Parma in casa della Sampdoria: al Ferraris finisce 3-0. I ducali rifilano un uno-due terribile alla formazione di Pirlo con il rigore di Man e il raddoppio in ripartenza di Mihaila, che arrivano rispettivamente al 41' e al 44'. Al 69', infine, Estevez chiude i giochi: prove di fuga per gli uomini di Pecchia, momentaneamente a +7 su Venezia e Como.

Subito un colpaccio nel ventunesimo turno di Serie B, che si apre con il tentativo di fuga del Parma, capace di battere 3-0 la Sampdoria a Marassi. Eppure, a partire meglio sono i blucerchiati, tanto che Chichizola deve impegnarsi per fermare prima Depaoli, poi De Luca, infine Verre spreca la terza occasione in pochi minuti per i liguri. Gli ospiti si vedono per la prima volta con Man, che di sinistro spaventa Stankovic. I ducali, però, indirizzano la sfida sul finire del primo tempo segnando due reti tra il 41' e il 44': la prima è un rigore di Man provocato dal fallo di mano di Gonzalez e quasi intercettato dal portiere di casa, mentre poco prima dell'intervallo raddoppia Mihaila. Un gol con protagonista la Romania, dato che l'assist arriva dal connazionale Man al termine di una splendida azione dei crociati.

Nella ripresa, Pirlo prova a recuperarla inserendo Askildsen, Barreca e Alvarez, ma il jolly dalla panchina lo pesca Pecchia: entra Charpentier, che serve a Estevez il pallone del tris chiuso con un destro all'angolino al 69'. Il match va in archivio e i due allenatori ne approfittano per far rifiatare i big, soprattutto il tecnico della capolista che toglie Bernabé e Man. Pirlo, invece, inserisce il classe 2005 Ntanda, che di testa nel recupero sfiora il gol della bandiera. Finisce però 3-0: il Parma sale a 45 punti e si porta momentaneamente a +7 su Venezia e Como. Crolla ancora la Samp, al terzo ko nelle ultime quattro partite: i liguri restano a quota 23.