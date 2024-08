Serie B: tra Frosinone e Samp è 2-2, il Catanzaro ferma il Sassuolo

SERIE B

Di Stefano salva i ciociari, 1-1 tra i calabresi e i neroverdi. Sorridono Cosenza e Cesena

© italyphotopress La prima giornata di Serie B si chiude con due pareggi nei big match: Frosinone-Sampdoria finisce 2-2, mentre tra Catanzaro e Sassuolo è 1-1. Allo Stirpe, dopo il vantaggio di Ambrosino, i blucerchiati ribaltano grazie a Venuti e Coda, ma Di Stefano evita il ko dei ciociari. Al Ceravolo, invece, Pontisso risponde a Mulattieri. Sorridono all'esordio Cesena e Cosenza, che superano Carrarese (2-1) e Cremonese (1-0), 2-2 tra Reggiana e Mantova.

FROSINONE-SAMPDORIA 2-2

La partita si sblocca a fine primo tempo con un episodio molto contestato: i padroni di casa segnano ma la rete di Ambrosino viene inizialmente annullata per fuorigioco. Il colpo di testa che fa da assist, però, non è di Cuni, bensì di Romagnoli: posizione dunque buona e 1-0 per i ciociari. Nella ripresa, però, ecco la rimonta dei liguri: un rimpallo favorisce Venuti che di sinistro e di potenza scaraventa in porta l'1-1. E a metà ripresa, ecco la zampata di chi ha il compito di riportare la Sampdoria in Serie A: Massimo Coda, infatti, riceve da Depaoli, appena entrato, e di destro realizza il 2-1. Ma all'80', il colpo di testa di Di Stefano evita il ko ai ciociari. Poco dopo, Ioannou interviene malamente su Gehdjemis e lascia gli ospiti in dieci, ma il risultato non cambia: Frosinone e Sampdoria si devono accontentare di un punto.

CATANZARO-SASSUOLO 1-1

I neroverdi passano al 38': Boloca porta palla centralmente, Mulattieri elude l'intervento difensivo di Bonini e con un tocco delicato mette in porta, battendo un Pigliacelli fino a quel momento perfetto sulle occasioni in favore degli ospiti. Ma il vantaggio, ad inizio ripresa, dura pochissimo: Biasci, infatti, al 53', sfonda in area e viene messo giù, ma riesce a toccarla per Pontisso che di destro la infila sotto la traversa, segnando il pareggio. Nel finale, incredibilmente, gli ospiti sprecano la grandissima occasione per la vittoria: Antonini trattiene in area Laurienté che, però, dal dischetto calcia altissimo perdonando i giallorossi, che centrano un punto contro una retrocessa dalla Serie A.

COSENZA-CREMONESE 1-0

Colpaccio al debutto del Cosenza, che batte 1-0 la Cremonese guadagnando subito tre punti fondametali. I Lupi sono ben più pericolosi nel corso del primo tempo e sbloccano la sfida allo scoccare della mezz'ora di gioco: sponda di testa di Fumagalli sul cross di Florenzi e D'Orazio, di sinistro, trova l'angolino lontano firmando l'1-0. Nella ripresa, i grigiorossi ci provano, ma senza trovare il pareggio. Prima sconfitta stagionale per la formazione di Stroppa.

CESENA-CARRARESE 2-1

La sfida tra neopromosse va al Cesena, che batte 2-1 la Carrarese al Manuzzi. Romagnoli avanti già dopo 8 minuti, con Berti che serve Shpendi, bravo col sinistro a trovare l'angolino basso e fulminando Bleve. L'albanese si ripete al 23', quando Belloni stende Curto in area: rigore e palla in rete per il raddoppio dei padroni di casa. Nella ripresa, Schiavi riapre i conti al 55' e i toscani le provano tutte con Cherubini e Zuelli, ma il risultato non cambia: il Cesena vince 2-1 e si porta subito in vetta alla classifica.

REGGIANA-MANTOVA 2-2

Rimontona del Mantova che, sotto 2-0, obbliga nel finale la Reggiana al 2-2. Al Mapei, dopo un primo tempo senza clamorose occasioni da gol, la partita si sblocca nella ripresa: al 52' Vergara segna l'1-0, poi a metà secondo tempo, al 67', Reinhart firma il raddoppio. La partita sembra finita, ma Possanzini pesca dalla panchina Bragantini, che entra al 71' e sei minuti dopo accorcia le distanze. L'harakiri dei padroni di casa si completa al 94', con l'autorete di Meroni che vale il definitivo 2-2 e due punti persi per la Reggiana, mentre evita il ko al debutto la neopromossa.