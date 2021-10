Serie B: Ternana travolgente, torna alla vittoria il Benevento, Monza all’ultimo respiro

SERIE B

La squadra di Lucarelli supera 5-0 il Vicenza, i campani si impongono 3-0 sul Cosenza, vittoria nel recupero per i brianzoli mentre frena il Lecce

Prosegue il momento d’oro della Ternana che nella nona giornata della Serie B travolge addirittura 5-0 il Vicenza e si porta a ridosso della zona playoff, mentre per la squadra di Brocchi è crisi nera al penultimo posto. Ritrova la vittoria dopo tre giornate il Benevento, vittorioso in casa 3-0 sul Cosenza, mentre festeggia in pieno recupero il Monza con il successo 1-0 sul Cittadella. Non vanno invece oltre 0-0 Lecce e Perugia.

BENEVENTO-COSENZA 3-0

Torna alla vittoria il Benevento che supera 3-0 il Cosenza dopo tre pareggi consecutivi. Sono Barba, Lapadula e Tello a regalare un’ottima prova e i tre punti ai campani che salgono così a 16 in classifica. Altra battuta d’arresto invece per i calabresi, fermi a 11 lunghezze e incapaci di vincere da tre giornate.

LECCE-PERUGIA 0-0

Secondo pareggio consecutivo per il Lecce che non va oltre lo 0-0 in casa col Perugia e manca l’avvicinamento alla vetta della classifica, fermandosi a 16 punti. I pugliesi provano a incidere ma fanno fatica a concretizzare le occasioni, mentre gli umbri si difendono con ordine e pensano a ripartire. Ne esce una partita senza reti e con poche emozioni.

MONZA-CITTADELLA 1-0

Esulta all’ultimo respiro il Monza grazie alla rete al 92’ di D’Alessandro. Un successo davvero fondamentale per la squadra di Stroppa che torna alla vittoria dopo due partite e si porta a ridosso della zona playoff a 13 punti. Battuta d’arresto invece per i veneti, anche loro a 13 punti e bravi a difendersi fino alla beffa finale.

TERNANA-VICENZA 5-0

Prosegue l’ottimo momento della Ternana che infila la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e avvicina la zona playoff con 13 punti. Umbri a valanga sul Vicenza, invece sempre più in crisi e fermo ad appena tre punti al penultimo posto: Palumbo, Partipilo (doppietta) e Donnarumma (due gol anche per lui) regalano la vittoria agli uomini di Lucarelli, mentre Brocchi (con un uomo in meno dal 59’ per il rosso a Giacomelli) vede la sua panchina tremare.