Serie B: Spezia e Bari non si fanno male, pari senza reti

Il Bari ferma lo Spezia, nonostante il dominio ligure al Picco: è 0-0 nell'anticipo della 10a giornata di Serie B. Spingono subito i padroni di casa, che si presentano con Pio Esposito e Soleri come coppia d'attacco. Vicari salva in due occasioni sugli attaccanti rivali e Longo perde Favilli dopo soli 18', compromettendo la sua partita. Al 23' ecco la grandissima chance per lo Spezia, col palo colpito da Pio Esposito sull'assist di Bandinelli. L'ex Empoli si infortuna e il centrocampo ne risente, con una chance per il Bari nel maxi-recupero: Novakovich ruba palla a Elia, ma inciampa di fronte a Gori. Nella ripresa è assoluto dominio per lo Spezia, che rischia solo sulla conclusione di Dorval. Pio Esposito e Bertola sfiorano il meritato vantaggio, ma la miglior occasione è per Reca: l'esterno colpisce una clamorosa traversa. Nel finale ci prova anche Colak, ma i liguri non sfondano. Finisce 0-0 e lo Spezia spreca una clamorosa occasione per mettere pressione al Pisa. I liguri salgono a 20 punti, si portano a -2 dalla capolista e mancano l'aggancio alla vetta: domani Inzaghi può firmare il maxi-allungo. Buon punto per il Bari, che aggancia il gruppetto a quota 12 punti: al fianco dei galletti ci sono (per ora) Palermo, Reggiana, Sudtirol e Mantova.