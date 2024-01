Serie B: Segre riacciuffa il Catanzaro, è 1-1 nell'anticipo

SERIE B

La 22a giornata del torneo cadetto si apre col pareggio tra due squadre in lotta per la zona-playoff: la mezzala risponde alla rete di Biasci, pari giusto al Ceravolo

La 22a giornata della Serie B si apre con un match equilibrato e un pari giusto: al Ceravolo, il Palermo riacciuffa i padroni di casa e ferma il Catanzaro sull'1-1. Partono meglio i rosanero, privi di due colonne come Brunori (squalificato) e Lucioni (infortunato): Soleri, che sostituisce il centravanti, sfiora la rete. I ritmi sono altissimi, il Catanzaro regge il colpo e passa a sorpresa al 29': Situm crossa e Biasci vince il duello in mischia, col tocco da distanza ravvicinata. I calabresi controllano fino al fischio di metà gara, che arriva dopo sei minuti di recupero, e vanno al riposo in vantaggio. Un margine che non resiste a lungo nella ripresa, perché il Palermo pareggia dopo quattro minuti: Di Mariano ispira per Segre, che dopo un primo tempo da dimenticare incorna l'1-1 di testa. Sesta rete stagionale per il centrocampista, che aveva richieste dalla Serie A ed ha deciso di restare in rosanero, dando vita a un centrocampo decisamente interessante con l'ex juventino Ranocchia (acquisto invernale). I siciliani sfiorano la rete pochi minuti più tardi, poi rischiano grosso sui calci piazzati: Gomes salva sulla linea evitando il gol di Scognamillo, Ambrosino non trova la porta. Vivarini fa debuttare i neoacquisti Petriccione e Antonini, arrivati rispettivamente da Crotone e Taranto, ma la musica non cambia: Mancuso spreca per il Palermo nel finale ed è 1-1. I rosanero salgono a quota 36 punti, agganciando temporaneamente il Cittadella al quinto posto, col Catanzaro vicinissimo: i calabresi sono settimi a quota 34.