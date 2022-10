Serie B: sconfitta della Reggina a Parma, primo ko per il Bari. Vincono Modena e Cagliari, pari per De Rossi

SERIE B

I ducali vincono 2-0 con i calabresi. I modenesi e i sardi travolgono le due lombarde. Cannavaro perde contro gli umbri. Finisce 2-0 al San Nicola con la vittoria dei marchigiani sui pugliesi

© italyphotopress La Reggina cade incredibilmente a Parma: decisive le reti di Oosterwolde (51’) e Valenti al 74’. Prima sconfitta per il Bari: vince l’Ascoli 2-0. La Ternana trionfa 3-2 in rimonta col Benevento e sale in vetta al campionato. Successi importanti per Modena e Cagliari, che sconfiggono Como (5-1) e Brescia (2-1). Il Pisa pareggia 3-3 con il Palermo. La prima di De Rossi finisce 0-0 in casa del Cittadella. Sorride il Genoa che piega 2-1 il Cosenza.

PARMA- REGGINA 2-0

La Reggina frena e cade in casa del Parma per 2-0. Sono poche le emozioni nel primo tempo al Tardini: solamente due tiri in porta da parte degli amaranto con Fabbian e Canotto che impegnano Cervi. Gara che cambia completamente al rientro dall’intervallo: al 51’ la difesa del Parma ribatte il corner calabrese, Oosterwolde parte in contropiede e con un diagonale batte Colombo e porta in vantaggio i ducali. Il raddoppio arriva al 74’ con Valenti. L’assalto finale degli ospiti non sortisce effetti e il muro gialloblù regge fino al triplice fischio.

CITTADELLA - SPAL 0-0

Al debutto sulla panchina la squadra di Daniele De Rossi pareggia in casa del Cittadella. Zero gol e poche emozioni: una prima parte di gara povera di occasioni insidiose. Cittadella che si ritrova in inferiorità al minuto 44' per l’espulsione di Danzi. Risultato che non si sblocca e rimane fisso sullo 0-0. Nei minuti di recupero arriva anche la seconda espulsione ai danni dei padroni di casa che si ritrova senza Branca. Un punto per entrambe, con le due squadre che restano comunque nelle zone pericolose della classifica.

CAGLIARI-BRESCIA 2-1

Il Cagliari ritrova la vittoria e batte 2-0 il Brescia. Vantaggio meritato dei sardi che nella prima frazione sfruttano due errori della retroguardia lombarda: al 10’ Zito porta in avanti i rossoblù mentre a siglare il 2-0 è Deiola al 33’. Per le Rondinelle il più pericoloso è Viviani che su punizione impegna Radunovic. Nel secondo tempo ci prova in tutti i modi il Brescia che riesce ad accorciare le distanze solo al 90’ con Olzer. Lombardi che provano a cercare il pareggio nel recupero ma la reazione é tardiva. Al triplice fischio può esultare il Cagliari.

BENEVENTO-TERNANA 2-3

La Ternana di Lucarelli vince con una grande rimonta per 3-2 sul Benevento e si prende la quinta vittoria consecutiva. Dopo un primo tempo in cui i campani trovano il doppio vantaggio con un'autorete di Iannarillial 19’ e poco dopo la mezz'ora con il rigore trasformato da La Gumina. La ripresa però, è a tinte umbre: Sorensen accorcia le distanze al 58’, Petinari ristabilisce la parità al 73’. Di Tacchio al minuto 81’ consegna il vantaggio e la vittoria alla Ternana che vola momentaneamente in testa alla classifica.

COSENZA-GENOA 1-2

La gara inizia con qualche minuti di ritardo e il Genoa, in inferiorità numerica, espugna Cosenza. Al San Vito-Gigi Marulla nella prima frazione di gioco il Genoa passa avanti con il rigore di Coda al 31’, poi i liguri rimangono in dieci per il doppio giallo a Bani. Al 37’ raddoppiano i rossoblù con la rete firmata Strootman. Nel minuti di recupero del primo tempo il Cosenza accorcia con Butic dal dischetto dopo che Baroni è stato richiamato dal Var. Gara che non si sblocca più e Genoa che trova tre punti fondamentali.

MODENA-COMO 5-1

Il Modena vince a valanga sul Como e infila la terza vittoria di fila. Un primo tempo dominato dai padroni di casa: Pergreffi porta avanti i suoi all’11’ e dopo dodici minuti raddoppia e sigla la doppietta personale. Al 41’ Armellino trova il tris e chiude virtualmente la gara già dopo i primi 45 minuti. Al rientro in campo Diaw mette a segno il poker al 50’ e chiude la partita la rete al 70’ di Magnino. Prova ad “alleggerire” la sconfitta la rete di Cutrone all’84’.

PALERMO-PISA 3-3

Una gara dalle mille emozioni quella tra Palermo e Pisa che finisce con un pirotecnico 3-3. Dopo 11 minuti è Di Mariano a portare avanti i rosanero, Touré firma l’1-1 al 25’. Elia riporta in vantaggio il Palermo nei minuti di recupero. Il secondo tempo è scoppiettante: al 57’ arriva il tris di Elia, ma Gliozzi al 64’ accorcia nuovamente le distanze per i toscani. Il dominio del Pisa porta all’incredibile pareggio al 78’ grazie a Tramoni. Al triplice fischio entrambe le squadre si portano a casa un punto a testa.

BARI-ASCOLI 0-2

Il Bari spreca l’occasione di allungare e portarsi al comando in solitaria nel campionato di Serie B. Al San Nicola la sfida con l’Ascoli finisce 2-0 per gli ospiti. Nessun gol e poche emozioni nella prima frazione: i pugliesi vanno vicini al vantaggio in un paio di occasioni con i tiri da fuori di Bellomo e Antenucci. Una sola opportunità per l'Ascoli con Gondo. Al rientro in campo nel momento migliore del Bari arriva la rete di Dionisi. Il Var, però, annulla per posizione attiva di fuorigioco da parte del giocatore dell’Ascoli. Non passano nemmeno dieci minuti che gli ospiti ritrovano la rete del vantaggio con Šimić che, in scivolata, spinge dentro il gol dell’1-0. Raddoppio dei marchigiani nel finale con lo stesso Dionisi che chiude la gara e regala una grandissima vittoria all’Ascoli. Il Bari rimane fermo a 18 punti, trova la prima sconfitta del campionato e lascia il comando della classifica alla Ternana.