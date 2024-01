Serie B: rimonte e contro-rimonte al Ceravolo, il Catanzaro piega il Lecco 5-3

20a GIORNATA

Montagne russe di emozioni nel successo dei calabresi sui lombardi, con Sounas e Iemmello protagonisti

© twitter Succede di tutto nell’anticipo della ventesima giornata di Serie B: il Catanzaro si impone per 5-3 sul Lecco tra le mura del Ceravolo: padroni di casa che aprono le marcature con Verna, salvo poi essere rimontati da Di Stefano e Lemmens. Sounas e Iemmello riportano sul 3-2 i calabresi, ripresi però immediatamente da Novakovich. Servono di nuovo Sounas e Biasci nel finale per il 5-3 definitivo, che regala i tre punti alla squadra di Vivarini.

Pazzo 5-3 per il Catanzaro, che si fa rimontare due volte ma riesce a strappare i tre punti in casa contro il Lecco. I giallorossi cominciano meglio rispetto agli avversari, e al 17’ stappano l’incontro: corner di Vandeputte e diagonale sul secondo palo vincente di Verna. Nel miglior momento dei calabresi ecco che gli ospiti trovano la forza di reagire, con un uno due micidiale: al 25’ Di Stefano pareggia i conti con un bel destro piazzato da fuori area, mentre quattro minuti più tardi è Lemmens a portare in vantaggio i lombardi, su assist di Ionita.

Gli uomini di Vivarini si mettono subito in moto per trovare nuovamente il pareggio, ma al duplice fischio il Lecco è avanti 2-1. In avvio di ripresa i padroni di casa contro-ribaltano l’incontro: al 48’ la girata di Sounas vale il 2-2, e quattro minuti più tardi Iemmello cala il tris sul secondo passaggio chiave di giornata di Vandeputte. Partita finita? Altroché: Novakovich al 55’ riporta l’incontro in equilibrio per l’ennesima volta, con il 3-3 dei lombardi. La squadra di Bonazzoli trova le forze anche per calare il poker, ma la rete di Giudici viene annullata per un fallo proprio di Novakovich.

Gol da una parte (annullato) e gol dall’altra, perché al 65’ Iemmello pesca il tap-in sottomisura di Sounas per il 4-3 del Catanzaro. Nel finale Stoppa ha la clamorosa palla per il 5-3, ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta da Melgrati: la rete che chiude il match arriva comunque all’88’, con Biasci che riesce a infilare il portiere ospite con il sinistro all’angolino basso. Finisce 5-3, con il Catanzaro che aggancia momentaneamente il Cittadella al quarto posto, a quota 33 punti. Fermo invece a 20 il Lecco, pericolosamente sedicesimo in classifica.