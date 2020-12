Serie B: Reggiana travolgente, 3-0 al Monza

SERIE B

La Reggiana torna alla vittoria e, nella decima giornata di Serie B, travolge 3-0 il Monza. Al Mapei Stadium, i granata vincono grazie a tre reti nella ripresa: al 55', Radrezza colpisce dalla distanza con il sinistro, mentre al 71' Kargbo sorprende Lamanna sul primo palo. Il tris lo segna Mazzocchi all’88’. Dopo cinque risultati utili di fila, gli uomini di Brocchi, in attesa di Balotelli, rimediano il secondo ko in campionato.

REGGIANA-MONZA 3-0

In attesa di accogliere Mario Balotelli, il Monza, dopo una striscia positiva caratterizzata da tre vittorie e due pareggi, incassa il secondo ko in campionato di fronte ad una Reggiana travolgente nella ripresa. Nel primo tempo, i brianzoli e i granata si rendono pericolosi rispettivamente con le punizioni di Barberis e con un Kargbo ispirato, ma impreciso. La partita si sblocca allora al 55': Radrezza recupera il pallone dal limite dell'area e conclude di sinistro sul primo palo, sorprendendo Lamanna. Al 71', la Reggiana raddoppia con Kargbo, che entra in area, supera Bellusci e conclude di destro, con il portiere ospite che non trattiene la conclusione e si fa sorprendere sul primo palo. Gli uomini di Brocchi provano a riaprirla ma si vedono annullare un gol a Gytkjaer per fuorigioco. I granata, allora, la chiudono all'88' con Mazzocchi, che dalla distanza trova un destro a giro sul primo palo che vale il 3-0, che spegne definitivamente il Monza. Finisce in trionfo per la Reggiana, che chiude in dieci per l'espulsione di Cambiaghi ma che sale a quota 11 in classifica.

