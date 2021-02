Serie B: Reggiana e Salernitana a bocca asciutta, 0-0 al Mapei Stadium

GLI ANTICIPI

Poche emozioni nel primo anticipo della 25esima giornata: buone occasioni per Siligardi e Jaroszynski

Quinto pareggio nelle ultime sei partite per la Salernitana, fermata sullo 0-0 da una buonissima Reggiana. Un’ottima occasione per parte caratterizza il primo tempo del Mapei Stadium. Nella ripresa, poi, Siligardi costringe Adamonis a compiere una bella parata, mentre Casasola e Jaroszynski non sfruttano una doppia occasione consecutiva per i campani. La Salernitana aggancia così in seconda posizione il Monza, ma non riesce a sorpassarlo.

È uno 0-0 che non può fare molto felici né la Reggiana né la Salernitana: la prima non scappa dalla zona retrocessione e ora ha appena 2 punti sui playout, mentre la seconda non riesce a sorpassare al secondo posto della classifica di Serie B il Monza, agganciandolo solamente a quota 42. Sono i padroni di casa che provano a fare la partita nella prima mezz’ora di gioco. Prova ne sia la grande parata di Adamonis, che devia provvidenzialmente il sinistro potente di Siligardi. La manovra della Reggiana, però, si prolunga soprattutto con continui passaggi tra i quattro difensori. Manca la precisione nell’ultimo passaggio. Nel finale di primo tempo arriva così anche un’occasione per i campani: bella l’iniziativa di Jaroszynski, poi è bravo due volte Libutti a intervenire su Tutino e Coulibaly. Casasola, infine, calcia direttamente in curva.

A inizio ripresa c’è una straordinaria cavalcata proprio di Casasola sulla destra: traversone al centro e velo di Capezzi per Tutino, la cui conclusione termina a lato. Sul fronte opposto, sul tiro di Siligardi questa volta non è perfetta la parata di Adamonis che, tradito da un rimbalzo, respinge e riesce comunque a evitare pericoli. Poco dopo la Salernitana si crea una doppia chance consecutiva: prima Casasola costringe Libutti a una respinta di corpo, poi Jaroszynski impensierisce Venturi. All’80’ Kiyine pesca l’angolino ma trova la deviazione decisiva di Del Pinto. L’ultima opportunità arriva in pieno recupero, quando Varone cerca l’eurogol da 25 metri, ma c’è ancora Adamonis a negare il gol vittoria emiliano con una prodezza. Si tratta del quinto pareggio nelle ultime sei partite per la formazione di Castori.