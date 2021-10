Serie B: prima sconfitta per il Pisa, pari tra Ascoli e Lecce, cade il Brescia

SERIE B

La capolista perde 2-1 a Crotone ma frenano tutte e tre le inseguitrici, mentre è crisi nera per Vicenza e Pordenone

Arriva all’ottava giornata la prima sconfitta del Pisa capolista: i toscani cadono 2-1 col Crotone (alla prima vittoria in campionato) ma mantengono la vetta. Resta infatti distante quattro punti il Lecce che si fa rimontare 1-1 ad Ascoli, cade il Brescia 1-0 a Perugia. Prosegue il momento di crisi di Vicenza e Pordenone: la squadra di Brocchi perde 1-0 in casa dalla Reggina, i friulani crollano 3-1 con la Ternana. Finisce 1-1 Cosenza-Frosinone. italyphotopress

ASCOLI-LECCE 1-1

Si annullano Ascoli e Lecce che quindi non riescono ad allungare verso la vetta e si accontentano di un punto ciascuno. Ospiti in vantaggio al 7’ con Strefezza, i marchigiani spingono e riescono a cogliere il pareggio a un quarto d’ora dal termine grazie a Iliev appena entrato. L’Ascoli sale così a 14 punti mentre il Lecce è a 15.

CROTONE-PISA 2-1

Crolla dopo otto giornate l’imbattibilità del Pisa in Serie B: la capolista (che comunque resta in vetta solitaria della classifica con 19 punti) si fa sorprendere 2-1 dal Crotone, alla prima vittoria in questo campionato. I padroni di casa partono fortissimo e vanno in vantaggio dopo appena due minuti con Mulattieri. Il Pisa reagisce prontamente ma sbaglia un rigore all’ottavo minuto con De Vitis, allora Zanellato ne approfitta per raddoppiare al 24’. La capolista non ci sta e riesce comunque a trovare il gol allo scadere del primo con Tourè. Dopo l’intervallo i toscani cercano il pareggio ma i padroni di casa alzano il muro per difendere una preziosissima vittoria e non crollano nonostante un interminabile recupero.

VICENZA-REGGINA 0-1

Settimo ko in otto giornate per il Vicenza, che dopo la vittoria esterna contro il Pordenone ritrova la sconfitta per mano della Reggina: basta un gol di Galabinov al 31’ a far tornare alla vittoria i calabresi dopo tre giornate e riconsegnare alla squadra di Aglietti la zona playoff. Per i veneti di Cristian Brocchi è penultimo posto con appena tre punti.

PORDENONE-TERNANA 1-3

Prosegue il buon momento di forma della Ternana, che infila la terza vittoria nelle ultime quattro partite ed esce dalle zone basse della classifica. Sempre peggio invece il Pordenone, alla settima sconfitta in otto giornate e ultimissimo con un solo punto. Sono Donnarumma e Falletti a decidere il match nel primo tempo nel giro di tre minuti, tra il 10’ e il 13’, poi gli uomini di Lucarelli si difendono con ordine mentre la squadra di Rastelli (sempre più in bilico) non riesce a rendersi pericolosa in avanti. Al 69’ ancora Falletti chiude definitivamente l’incontro, mentre è inutile al 79’ il gol della bandiera di Falasco.

COSENZA-FROSINONE 1-1

Un punto ciascuno per Cosenza e Frosinone che restano entrambe a 11 punti e non agganciano la zona playoff. Botta e risposta con un gol per tempo: al vantaggio calabrese di Gori dagli 11 metri al 20’, replica Novakovich al 71’. Un pareggio che serve solo a smuovere di poco la classifica e a recuperare un po’ di fiducia: sia Cosenza che Frosinone erano infatti reduci da una sconfitta.

PERUGIA-BRESCIA 1-0

Seconda sconfitta consecutiva per il Brescia che resta quindi a cinque punti dalla vetta e perde l’occasione di portarsi al momentaneo secondo posto solitario. Il Perugia invece non perde da sei giornate e si assesta a 13 punti (a una sola lunghezza proprio dal Brescia) in piena zona playoff. Al 25’ ci pensa De Luca, alla seconda rete in campionato, a portare avanti gli umbri su rigore. Inzaghi prova a caricare i suoi ma non basta, mentre gli uomini di Alvini gestiscono al meglio il vantaggio.