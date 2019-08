Serie B, Pordenone-Frosinone 3-0, per Nesta esordio da incubo

PRIMA GIORNATA

Assume i contorni della favola la prima partita del Pordenone in Serie B: i friulani battono infatti per 3-0 il Frosinone di Alessandro Nesta, appena retrocesso dalla massima serie. Alla “Dacia Arena” di Udine la squadra di Tesser soffre per un tempo la maggiore qualità dei ciociari ma passano al 42' con Pobega, che poi raddoppia di testa al 53'. Il tris è firmato al 64' da Barison, abile a sfruttare una corta respinta di Bardi.

Al fischio finale scoppia una comprensibile gioia. La “Dacia Arena” di Udine, che già ha visto la squadra di Tudor battere il Milan alla prima di Serie A, dovrebbe essere abituata alle imprese sportive, ma quella del Pordenone è forse fuori scala. I friulani, all'esordio assoluto in Serie B, danno infatti tre gol al Frosinone, che fino a pochi mesi fa calcava i campi della massima categoria. È vero, i ciociari hanno cambiato molto, e con Alessandro Nesta in panchina stanno tentando di digerire un'offerta di gioco più improntata sulla proposizione che sul contropiede. Resta però la differenza di nomi che vanno in campo: Bardi, Ariaudo, Beghetto, Paganini, Maiello, Ciano, Trotta, Zampano, Dionisi sono giocatori che hanno tutti militato in Serie A, mentre i neroverdi di Tesser provengono in gran parte dalla C. La differenza di tasso tecnico si vede nei primi minuti di gioco, ma non basta al Frosinone per mettere alle corde la difesa friulana, che va in affanno solo al quarto d'ora con Ciano che mette alla prova i riflessi di Bindi. Dall'altra parte è molto attivo Ciurria, forse il migliore in campo nel primo tempo per i Ramarri. Al 42' il gol della svolta e della storia: è il solito Ciurria a fornire l'assist a Pobega, che riceve e batte Bardi, facendo esplodere di gioia il “Dacia Arena”, a tinte neroverdi per l'occasione. Nella ripresa ci si aspetta una pronta reazione del Frosinone, e invece è il Pordenone a trovare nuovamente la via del gol, grazie ancora a Pobega, che con un colpo di testa manda la palla sotto la traversa. Al 54', Pordenone-Frosinone 2-0. Nesta tenta le carte Zampano e Haas, ma è tutto inutile, perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo Barison è il più lesto ad approfittare di una corta respinta di Bardi, siglando così il 3-0 della sicurezza.