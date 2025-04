Serie B: Pohjanpalo segna sempre, ma il Palermo cade in casa del Bari

Sconfitta pesante per il Palermo, ko 2-1 al San Nicola contro il Bari. Avvio shock per i rosanero, che al sesto minuto vanno sotto nel punteggio: errore in impostazione per gli ospiti, con Maggiore che riceve da Favasuli indisturbato dentro l’area e insacca l’1-0 con il destro all’angolino basso. Dopo la rete incassata gli uomini di Dionisi provano ad accendersi, e poco dopo il quarto d’ora pareggiano i conti: al 18’ il solito Pohjanpalo piazza il colpo del pari con un destro diagonale che buca Radunovic. I rosanero premono forte per completare la rimonta, ma la doppietta dell’ex Venezia dopo pochi minuti viene annullata per via di un fallo sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo va in archivio in parità, e nella ripresa le cose non sembrano cambiare: i ritmi del match sono decisamente più bassi, nonostante gli ospiti abbiano l’inerzia dalla loro parte. Le energie si esauriscono sempre di più, ma quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che arriva il gol partita dei biancorossi: corner di Bellomo e incornata vincente di Simic all'89', che regala i tre punti a Moreno Longo. Con questa vittoria il Bari sale a 44 punti, avvicinandosi e non di poco alla zona play-off. Appena sopra proprio il Palermo, bloccato a quota 45.