Serie B: Pohjanpalo evita il ko al Palermo, vince la Juve Stabia. Pari per il Frosinone

JUVE STABIA-COSENZA 3-0

Tutto piuttosto facile per la Juve Stabia, che tra le mura casalinghe regola il Cosenza 3-0. In avvio gli ospiti provano a partire forte, ma il ritmo della partita non si alza e le occasioni da rete latitano. Il match è nervoso e i cartellini fioccano (due per parte nel primo tempo), ma al 45’ i campani stappano la partita: assist di Piscopo per l’1-0 di Adorante, a pochi istanti dall’intervallo. Nella ripresa i calabresi accennano la reazione, ma al 58’ cadono nuovamente: rinvio di Thiam direttamente per Adorante, che da fuori area conclude e sigla una bellissima doppietta. Gli uomini di Alvini nella mezzora finale provano a rimettere in piedi la gara ed accorciare le distanze, senza però riuscirci. Nel finale, all’86’, Fortini arrotonda il risultato firmando il 3-0 definitivo. Vince la Juve Stabia e sale a 39 punti, in piena zona play-off. Cosenza ancora in ultima posizione, fermo a 21 punti.