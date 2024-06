Serie B, playoff: il Venezia torna nella massima serie, decisivo Gytkjær

SERIE B

Il danese fa il bis e, dopo aver firmato la promozione del Monza nel 2021/22, si ripete al Penzo: sua la rete dell'1-0 che manda ko la Cremonese

© venezia fc Il Venezia si conferma la terza forza della Serie B e non sbaglia nella finale playoff. Sono i lagunari ad aggiungersi a Parma e Como, andando a formare il terzetto delle neopromosse che sostituirà Frosinone, Sassuolo e Salernitana nella massima serie. Contro la Cremonese, sconfitta 1-0 dopo il pari dell'andata, l'uomo decisivo è Gytkjær (24'): è lui a riportare la Serie A dopo due anni di purgatorio. Decisivo anche Joronen, autore di svariate parate.

Parma, Como e Venezia. Saranno queste le neopromosse della Serie A 2024/25. Gli arancioneroverdi esultano nel ritorno della finalissima dei playoff, che si era trasformata in un un autentico dentro-fuori per la promozione dopo il pari dell'andata: finisce 1-0 e la Cremonese resta a bocca asciutta. Al Penzo si riparte letteralmente da zero e i grigiorossi forniscono l'impressione migliore. Joronen salva su Tsadjout, poi Sernicola ha una doppia chance agendo quasi da punta aggiunta: è questo il tema tattico di Stroppa, con un attacco mobile (Tsadjout-Buonaiuto) ad aprire spazi per le ali. Un piano che viene abbandonato al 24', quando il Venezia passa: Busio imbecca Gytkjær, che insacca in rete col mancino dopo un perfetto inserimento. Il danese cambia completamente la sfida e Vanoli ordina ai suoi di difendere il risultato, con Sernicola e Castagnetti pericolosi. I lagunari restano però in totale controllo della sfida e Stroppa ordina due cambi nell'intervallo: fuori Vazquez e Buonaiuto, dentro Collocolo e Coda per alzare il pressing.

Tsadjout e Zanimacchia bussano alla porta di Joronen, ma il Venezia risponde: Saro deve effettuare un intervento straordinario sulla palombella (di testa) di Bjarkason. Vanoli perde Busio e inserisce energie fresche, ma i suoi soffrono il forcing avversario: Joronen è decisivo in due occasioni, coi padroni di casa che tremano sugli inserimenti di Ravanelli. Nel finale gli animi si innervosiscono e latitano le occasioni: la Cremonese che fa girare palla e i rivali che sfiorano il bis con Zampano. Finisce 1-0 e il Venezia esulta: i lagunari ritrovano la Serie A dopo due anni di purgatorio, facendo sfumare i sogni dei grigiorossi. L'eroe è Gytkjær, che si conferma uomo-promozione: due anni fa firmò quella del Monza, oggi è stato l'uomo decisivo per gli arancioneroverdi.