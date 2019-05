Serie B, playoff: Di Carmine su rigore, in finale ci va il Verona

26/05/2019

La seconda finalista dei playoff d i Serie B è il Verona di Aglietti. Dopo lo 0-0 dell’andata al Bentegodi, l’Hellas vince in casa del Pescara 1-0 grazie al rigore realizzato da Di Carmine al 74’ e raggiunge il Cittadella nell’atto finale della stagione. Partita intensa e combattuta, con la squadra di Pillon che chiude in 10 per il secondo giallo a Scognamiglio che nel recupero della gara scalcia Faraoni a palla lontana.

Primo tempo intenso e combattuto all’Adriatico, Pescara e Verona non si risparmiano per provare a raggiungere il Cittadella nella finale che vale l’ultimo posto in Serie A per la prossima stagione. L’Hellas ci prova con più convinzione e insistenza, mantenendo di più il possesso palla, mentre il Pescara di Pillon con il passare dei minuti cede porzioni importanti di campo. Il Verona, però, non costruisce troppe situazioni veramente pericolose dalle parti di Fiorillo: il portiere del Pescara non deve compiere interventi particolarmente difficili, ma al 18’ torna a respirare quando vede che Laribi solo davanti a lui sul secondo palo mette di testa il cross di Henderson sul fondo. Al 36’ Di Carmine segnerebbe il vantaggio per il Verona chiudendo bene con il destro davanti a Fiorillo, ma l’assistente segnala fuorigioco e il VAR conferma che il punteggio deve restare bloccato.

Il Pescara cerca di partire con altre intenzioni nella ripresa e nei primi minuti per due volte Marras va vicino al gol del vantaggio per la squadra di Pillon. Parte centrale della ripresa in cui le due squadre tornano a giocare sul filo dell’equilibrio, continuando a rispondere l’una ai colpi dell’altra. Gara e qualificazione si decidono nell’ultimo terzo della partita: in rapida successione ci provano Mancuso da una parte e Matos dall’altra, poi al 74’ arriva l’episodio che indirizza la sfida. Scognamiglio trattiene in area Di Carmine, per il direttore di gara è calcio di rigore. Calcia il numero 10 ex Perugia che manda il pallone da una parte e Fiorillo dall’altra, prima di correre a festeggiare sotto il settore dei tifosi del Verona. Pescara che va in avanti alla ricerca del pari, le occasioni migliori sono per Mancuso e Bellini che però dentro l’area gira il pallone sopra la traversa. Finisce con Scognamiglio espulso al 92’ (secondo giallo per uno sgambetto a Faraoni a palla lontana) e i giocatori del Pescara in lacrime al triplice fischio. La finale playoff sarà Cittadella-Verona, con l’andata al Tombolato giovedì 30 maggio.