Serie B, playoff: Baldini extraterrestre nel 3-0 del Cittadella al Monza, al Venezia basta Forte contro il Lecce  

SERIE B

Il numero 22 di Venturato decide la semifinale d’andata con una tripletta, i giallorossi perdono 1-0 al Penzo

Nella semifinale di andata dei playoff di Serie B il Cittadella strapazza 3-0 il Monza e accumula un pesante vantaggio in vista della partita di ritorno. Al Tombolato la scena è tutta per Baldini: al 13’ sblocca il risultato in acrobazia, si ripete al 22’ e chiude i giochi al 40’ della ripresa. Vince anche il Venezia nell’altro match, con la rete di Forte al 2’ del secondo tempo che basta per l’1-0 con cui i padroni di casa sconfiggono il Lecce.

CITTADELLA-MONZA 3-0

Un tripudio vero e proprio per il Cittadella, che schianta nettamente il Monza in una semifinale di andata che si prospettava decisamente più equilibrata. Gli ospiti partono forte sin dall’inizio e al 10’ Diaw va sùbito a segno, ma l’arbitro annulla la rete prontamente ristabilendo la parità. Passato però poco più di due minuti e su uno splendido filtrante alto di Vita, Baldini sbuca alle spalle di Bettella e insacca in acrobazia. Brocchi perde poco dopo Paletta per infortunio e inserisce Scaglia, ma al 22’ il numero 22 si ripete, questa volta con una vera prodezza: aggancio strepitoso su un lancio lungo e alto dalla difesa, tiro in porta repentino per il raddoppio. In otto giri d’orologio il 24enne ha quindi segnato tante reti quanto fatto nei 16 match precedenti, arrivando a quattro totali. Barberis impegna Kastrati su punizione in risposta, poi Proia prova a pungere e Frattesi si esibisce in un paio di chiusure davvero brillanti. Entrambi gli allenatori mettono mano alle formazioni con i diversi obiettivi di resistere e assaltare: a 20’ dalla fine i brianzoli flirtano con la rete, ma Kastrati para sul bel colpo di testa di Mota e sulla respinta Frattesi spara altissimo. Passano i minuti e al 40’ si ha la conferma che Baldini sia l’uomo di questi playoff: Donnarumma calcia verso la porta e il numero 22 interviene prontamente sulla ribattuta per la tripletta personale, coronando un pomeriggio da mattatore. Giovedì appuntamento al Brianteo per la semifinale di ritorno, al Monza serve un vero miracolo.

VENEZIA-LECCE 1-0

Con una sola rete nel secondo tempo il Venezia si aggiudica il match di andata in casa contro il Lecce e si presenta così alla trasferta in Puglia con un vantaggio prezioso. La gara si apre sùbito con un tentativo pericoloso di Johnsen, su cui però Gabriel interviene bene deviando in calcio d’angolo. In realtà il resto del primo tempo è però piuttosto contratto e soprattutto non regala enormi emozioni. Forte si rende protagonista a cinque minuti dall’intervallo circa con un gran tiro dopo aver rubato il tempo al difensore, ma il portiere giallorosso reagisce ancora bene a una minaccia ancor più grande rispetto alla prima. Dopo la pausa negli spogliatoi, la seconda frazione comincia immediatamente con il botto, perché dopo 90 secondi Aramu pesca con un pallonetto in area Maleh, che con una spaccata volante fa da sponda proprio all’accorrente numero 11: il suo tiro questa volta è troppo difficile da parare per Gabriel e i gol stagionali salgono a 15. Il tiro di Coda come reazione è troppo debole, poi a metà ripresa i veneti trovano anche il raddoppio, ma la rete è viziata da un evidente tocco di mano di Modolo, che dopo l’annullamento del gol si becca quindi anche il cartellino giallo. Titoli di coda, giovedì al Via del Mare si partirà dalla rete di Forte e il Lecce cercherà nel proprio stadio di capovolgere il risultato dell'andata.