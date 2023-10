Serie B: la Samp di Andrea Pirlo torna a sorridere, 2-0 al Cosenza

SERIE B

Primo successo casalingo per i blucerchiati a Marassi, decisiva la doppietta di Borini

© ipp Decima giornata di Serie B: prima gioia casalinga per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che torna a sorridere con la vittoria per 2-0 sul Cosenza. Dopo un primo tempo dal ritmo estremamente blando, i blucerchiati la sbloccano con il calcio di rigore trasformato da Borini al 61’, e raddoppiano venti minuti più tardi sempre con la rete dell’ex Milan. I liguri salgono a 7 punti in classifica, mentre i calabresi restano fermi a quota 14.

SAMPDORIA-COSENZA 2-0

Prima gioia per Pirlo a Marassi: la sua Samp piega il Cosenza 2-0 grazie a un super Borini. Ritmi molto bassi in avvio, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra. I blucerchiati cercano timidamente di tenere il pallino del gioco, senza però affacciarsi troppo dalle parti dell’area avversaria. Con il passare dei minuti cresce lievemente anche il nervosismo, con un paio di proteste di troppo verso la fine del primo tempo. L’unico squillo dei primi quarantacinque minuti arriva qualche istante prima del duplice fischio, con la traversa colpita da Borini. L’ex giocatore del Milan è il più pericoloso anche in avvio di ripresa, con una doppia conclusione ribattuta dalla difesa ospite. Poco prima dell’ora di gioco ecco l’episodio che cambia la gara: calcio di rigore per la Samp per via del fallo di Marras su Verre. Dal dischetto si presenta Borini, che spiazza Micai e fa 1-0 al 61’. Gli uomini di Caserta reagiscono subito, con la traversa colpita di testa da Tutino tre minuti più tardi. Il forcing finale dei calabresi produce l’effetto contrario, perché all’81’ Borini firma la sua doppietta personale e chiude la partita con destro di esterno molto potente. Vince la Sampdoria e sale a 7 punti in classifica, mentre il Cosenza resta a quota 14.