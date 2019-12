Serie B, Pescara e Chievo si annullano: 0-0 all'Adriatico

Pescara e Chievo si annullano nella prima partita della 19.a giornata di campionato di Serie B. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per rilanciare la propria corsa playoff, ma allo Stadio Adriatico-Cornacchia finisce 0-0 e ora le due squadre rischiano di perdere contatto con le avversarie in una classifica molto compatta. Abruzzesi pericolosi nel primo tempo con Machin e con Di Grazia nei minuti di recupero, per i veneti spreca Djordjevic.

PESCARA-CHIEVO 0-0

Una partita che sia Pescara che Chievo sono costrette a vincere, e che quasi fatalmente finisce in parità. Non solo: con uno 0-0 pieno di rimpianti per le due ambiziose squadre che sono aggrappate al treno playoff ma certamente si trovano entrambe in una posizione di classifica inferiore rispetto alle aspettative. Dopo la sfida dello Stadio Adriatico-Cornacchia la classifica di entrambe racconta infatti di 26 punti raccolti in 19 partite: ben pochi, considerando dove si trova il Benevento capolista. A Pescara, comunque, le emozioni non mancano: Vignato spaventa Fiorillo con un tiro a lato di poco, poi crescono i padroni di casa. Maniero, Scognamiglio e Masciangelo non sorprendono Nardi. Dopo due squilli del Chievo, è quindi Machin a costruirsi l'occasione da gol più importante del primo tempo: in contropiede, solo contro Nardi, sbaglia il pallonetto e manda Zauri su tutte le furie. La ripresa inizia più lentamente, ma poi la partita conferma i primi altissimi ritmi: anche Galano vanifica un'ottima occasione per gli abruzzesi, poi Djordjevic non sfrutta un pallone d'oro con Fiorillo fuori dai pali. Il tacco fuori misura di Maniero e la punizione a tempo scaduto di Di Grazia che sfiora la traversa sono le ultime occasioni per un Pescara che si arrenda a 90' già scaduto, ma proprio non riesce ad avere la meglio su un Chievo che a sua volta può però solo sorridere a metà.