Serie B: pari tra Brescia e Lecce, Spal ok

Finisce 1-1 la sfida tra lombardi e pugliesi. I ferraresi vincono ad Ascoli con gol di Colombo, il Frosinone aggancia l’Alessandria al 97’

Termina con un pareggio il match d’alta classifica della decima giornata di Serie B. Al Rigamonti, Brescia e Lecce si stoppano sull’1-1 in un finale entusiasmante: vantaggio ospiti all’80’ con Dermaku, pari di Bisoli all’88’. Sugli altri campi, il Frosinone aggancia l’Alessandria sull’1-1 grazie al gol al 97’ di Charpentier, che risponde a Chiarello, mentre la Spal trova il primo successo esterno ad Ascoli con la magia di Colombo da fuori area.

BRESCIA – LECCE 1-1

Finisce in parità la sfida d’alta classifica tra Brescia e Lecce, che termina 1-1. I pugliesi partono forte e sfiorano subito il gol con il mancino di Strefezza, che scheggia la traversa prima di spegnersi sul fondo. Nel primo tempo il migliore è poi Perrilli, che respinge un contropiede di Strefezza e in seguito un colpo di testa di Coda. Nella ripresa le Rondinelle crescono e vanno vicinissime al vantaggio con Bisoli, il cui tiro da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner viene respinto di riflesso da Bleve. I giallorossi trovano il gol del vantaggio all’80’ con il colpo di testa del neoentrato Dermaku, che svetta sul cross di Barreca dalla sinistra e batte un non perfetto Perilli. Il Brescia non vuole perdere e aggancia il pari all’88’, quando Bisoli ribadisce in rete una respinta sul palo di Chancellor e sigla l’1-1 definitivo. I lombardi salgono quindi a 18 punti, il Lecce è appena dietro a 17.

ALESSANDRIA – FROSINONE 1-1

Il Frosinone agguanta il pareggio con l’Alessandria al 97’ per un 1-1 all’ultimo respiro. Partita piuttosto bloccata, in cui le due squadre si controllano e faticano a trovare gli spazi per affondare. Il primo squillo della partita arriva al 27’ con Chiarello, il cui tiro potente dall’interno dell’area di rigore non inquadra lo specchio della porta. Lo stesso Chiarello firma poi il vantaggio per i piemontesi al 55’, con uno splendido pallonetto che scavalca Ravaglia in uscita. I ciociari crescono nel corso della partita e trovano il pareggio al 97’ con il colpo di testa di Charpentier, perfetto a inserirsi sul cross dalla trequarti di Casasola. Il Frosinone sale a 15 punti, l’Alessandria a 8.

ASCOLI – SPAL 0-1

La Spal coglie il suo primo successo stagionale in trasferta espugnando Ascoli 1-0. Gli ospiti si affidano alla qualità di Mancosu, che già nel primo tempo sfiora il palo con una sventagliata d’esterno destro. L’Ascoli cerca soprattutto di servire la sua punta Dionisi, che lotta con la difesa avversaria ma fatica a rendersi davvero pericoloso. Maistro impegna due volte Seculin con un destro a giro, entrambi respinti dal portiere. Al 63’ il classe 2002 Colombo trova il colpo da tre punti con un meraviglioso mancino al volo da fuori area, che si infila sotto la traversa e regala l’1-0 alla Spal. I ferraresi vanno a 13 punti, l’Ascoli è a 14.