Serie B: pareggi per Lecce, Pisa e Brescia  

SERIE B

Le prime tre della classifica vengono fermate rispettivamente da Como, Alessandria e Cosenza. Non ne approfitta il Benevento, quarto: 0-0 contro il Parma

Il sabato della 21esima giornata di Serie B cristallizza la situazione in vetta alla classifica, con Lecce, Pisa e Brescia sempre distanziate di un punto l’una dall’altra. 1-1 dei salentini a Como: Listkowski replica subito al vantaggio lombardo di Cerri. Stesso risultato per i toscani ad Alessandria: Torregrossa agguanta l’1-1 su rigore dopo il penalty di Marconi. Solo 0-0 per il Brescia a Cosenza, così come per il Benevento (quarto) contro il Parma.

COMO-LECCE 1-1

La capolista Lecce non riesce ad andare oltre l’1-1 a Como, ma conserva comunque un punto di distacco (ne ha ora 41) sul Pisa secondo e due sul Brescia terzo. Al 4’ il fallo di mano in area di Calabresi, su tiro di Gliozzi, determina il rigore a favore dei lombardi, trasformato da Cerri. Listkowski agguanta subito il pari al 13’. Gliozzi colpisce una traversa a inizio ripresa; poi Facchin dice no a Lucioni e a Coda. Si arriva così a 5’ dalla fine. Facchin interviene in area su Gargiulo in modo falloso, dopo aver compiuto un’altra prodezza su Helgason; dal dischetto si presenta Coda, che però centra il palo alla destra del portiere.

ALESSANDRIA-PISA 1-1

Non approfitta dello stop dei salentini il Pisa, fermato anche lui sull’1-1: merito di un Alessandria tenace, che impone alla squadra di D’Angelo di non effettuare il sorpasso al primo posto. Botta e risposta su rigore tra il 36’ e il 43’: prima il tocco di mano di Caracciolo porta al vantaggio piemontese di Marconi, poi una trattenuta ai danni proprio di Caracciolo da parte di Mantovani precede la trasformazione anche di Torregrossa. Assedio dei toscani nel finale di match: colpo di testa in avvitamento di Puscas, sul cross di Mastinu, ma il pallone termina fuori di poco.

COSENZA-BRESCIA 0-0

Non muta la situazione della classifica nemmeno per il Brescia, terzo appena sotto Lecce e Pisa e sempre davanti di 3 punti al Benevento. Rondinelle subito in inferiorità numerica per via per fallo da chiara occasione da gol commesso da Adorni, espulso. Al 32’ viene ristabilita la parità dei calciatori in campo dopo l’entrata in ritardo di Ndoj col piede alto su Ayè. In dieci contro dieci, Van de Looi centra in pieno la traversa per il quasi 2-1 lombardo. Ultima occasione ospite all’83’: Palacio anticipa il diretto marcatore con un tocco sottomisura che viene però ribattuto molto bene da Matosevic.

BENEVENTO-PARMA 0-0

Non lucidissimo nemmeno il Benevento, che va a sbattere in casa contro il Parma e non riesce così ad accorciare la classifica sulle prime tre. Al 3’ il gol di Forte viene annullato dal Var per un suo leggerissimo fuorigioco sul lancio di Barba. Nessuna delle due formazioni riesce a sbloccare un match molto tirato. Ci prova al 90’ Vazquez: gran conclusione dell’ex fantasista del Palermo, che va non lontano dall’incrocio dei pali. In ogni caso le reti bianche diventano inevitabili al Vigorito dopo tre minuti di recupero.

CROTONE-CITTADELLA 0-0

Vince la paura allo Scida: tanta lotta, ma poche vere opportunità per colpire l’avversario. Dopo un primo tempo avaro di occasioni da gol (tranne che per un miracolo di Maniero su Nedelcearu), i calabresi andrebbero a segno con Kargbo, ma il Var annulla tutto per fuorigioco. La prodezza di Saro su una punizione di Baldini chiude la sfida. Al triplice fischio finale è 0-0 tra Crotone e Cittadella.

TERNANA-REGGINA 2-0

La Ternana stende la Reggina e ritrova il successo dopo sei turni a secco. Umbri in vantaggio al 13’ con Pettinari, il quale s’inventa un tiro al volo spettacolare che termina all’incrocio. Quattro minuti più tardi Palumbo ribadisce in rete una corte respinta di Micai su Pettinari. La partita viene così messa in discesa per gli uomini di Lucarelli, i quali si allontanano dalla zona retrocessione.