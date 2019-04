Serie B: Nestorovski stende il Verona, Palermo terzo a -1 dal Lecce

08/04/2019

Il Verona approccia meglio la partita e dopo pochi secondi Di Carmine (recuperato da una botta al piede sinistro) protesta per una trattenuta di Bellusci in area di rigore. Ma la squadra di Grosso, nei primi 45', è solo questo: per tutto il resto del primo tempo si fa preferire il Palermo, che almeno prova a mettere a mettere il naso fuori dalla propria metà campo. Nestorovski, tornato dalla squalifica, è il primo a impegnare Silvestri. L'ex Leeds è attento a sfruttare un errore di Trajkovski, che controlla male un bell'appoggio di Moreo e si allunga il pallone quanto basta per esaltare la reattività dell'estremo difensore veronese. Ancora Silvestri deve poi respingere un tiro velenoso del numero 10 palermitano. Il Verona è pallido come le maglie che indossa: baricentro troppo basso, il tridente leggero Lee-Di Gaudio-Di Carmine non convince e anche in fase difensiva l'apporto è quasi nullo, tanto che si gioca sempre nella trequarti veneta.



Il vantaggio del Palermo arriva in apertura di ripresa, al 46': Moreo lavora un buon pallone sulla sinistra e pesca Nestorovski in area. Silvestri stavolta non può nulla. Il capitano, che a caldo avrà parole dolci verso i tifosi, nell'esultanza incita il Renzo Barbera, come a dire: “Adesso vinciamola insieme”. Per l'attaccante è il terzo gol nelle ultime tre partite giocate. Il Verona, subìto lo schiaffo, si sveglia: Di Gaudio conclude malamente dopo un'ottima percussione, Pazzini e Matos (subentrati nella ripresa) mettono peso e tecnica nell'attacco ospite. Il sinistro dell'ex Udinese e Carpi trova pronto Brignoli, il “Pazzo” è prezioso nel gioco aereo e provoca l'espulsione di Bellusci al 90'. Il Palermo, che già aveva sfiorato per due volte il 2-0 con Haas, si chiude in trincea e sbuca fuori nel settimo di recupero, trovando addirittura un palo con Nestorovski dopo minuti di sofferenza. Sui piedi del coreano Lee c'è l'occasione del pari, ma l'1-1 sarebbe stato francamente troppa grazia per un Verona che ha giocato solo dopo lo svantaggio. Per il Palermo è una vittoria dal peso specifico importantissimo: i siciliani salgono a 53 punti, a -1 dal Lecce, ma rispetto ai salentini hanno già riposato. La Serie A è qualcosa di più di un sogno. Il Verona, che non vince da cinque partite, rimane quinto con 48 punti, ed è quasi condannato ai playoff.