Serie B: Moncini salva il Brescia al 91’, con la Feralpisalò finisce 1-1

SERIE B

Gastaldello strappa il pareggio allo scadere dopo il vantaggio di La Mantia nel primo tempo

© ipp Termina in pareggio l’anticipo della nona giornata di Serie B, Brescia-Feralpisalò finisce 1-1. Gli ospiti vanno in vantaggio al 13’, con il bel colpo di testa di La Mantia sul cross di Martella. Dopo un forcing eterno nella ripresa, la squadra di Gastaldello riesce a salvarsi al 91’, con la zampata di Moncini sulla torre di Borrelli. Il Brescia sale in doppia cifra in classifica, a quota 10, il doppio rispetto ai punti della Feralpisalò (5).

Pareggio allo scadere del Brescia, 1-1 in casa contro la Feralpisalò. Al Rigamonti i ritmi in avvio non sono altissimi, con i padroni di casa che mantengono un tiepido possesso palla. Al 13’ però la Feralpi la sblocca: cross parabolico dalla sinistra di Martella, Lezzerini non esce e La Mantia trova l’incornata vincente. Dopo il vantaggio ospite la squadra di Vecchi aumenta l’intensità, ma non riesce a trovare la via del pareggio: si rientra negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nella ripresa il canovaccio tattico è abbastanza chiaro: Brescia che schiaccia il suo avversario nella propria metà campo e Feralpisalò pronta a partire in contropiede. Gli uomini di Gastaldello soffrono nelle ripartenze con la velocità di Letizia, ma al 75’ sfiora l’1-1 con il diagonale potente di Olzer. Pizzignacco para di tutto nel finale, ma al 91’ il Brescia la pareggia: lancio in area di Dickmann, sponda di testa di Borrelli e zampata sottomisura di Moncini. Nei secondi finali i padroni di casa rischiano anche di vincerla, ma al triplice fischio il risultato è di 1-1. Il Brescia sale a 10 punti in classifica, il doppio dei punti rispetto ai 5 totalizzati fin qui dalla Feralpisalò. La squadra di Vecchi rimane pericolosamente in zona retrocessione/playout.