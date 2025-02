Serie B: lo Spezia rimonta il Palermo nel recupero, vincono Cremonese e Cesena

Lo Spezia ha la grande occasione di tornare in scia al Pisa, approfittando della sconfitta patita dai toscani per mano del Cittadella, mentre il Palermo vuole riprendersi dopo due k.o. consecutivi e ricominciare a correre in zona playoff. Al Picco va in scena quindi una gara dalla grande importanza, nonché l’affascinante sfida tra i due principali colpi del mercato invernale di liguri e siciliani: Lapadula contro Pohjanpalo, entrambi titolari dal primo minuto. A prendersi la scena dopo appena ventisette secondi è però Ranocchia: tunnel ai danni di Salvatore Esposito e magnifico mancino a bucare l’incrocio dei pali, per l’immediato 1-0 Palermo. Lo Spezia prova allora a restituire rapidamente il colpo incassato e fa tremare la traversa con l’incornata di Pio Esposito al 5’, in un avvio di match davvero scoppiettante. Anche la squadra di Luca D’Angelo trova poi la via della rete al 28’ con Mateju, ma il pareggio viene annullato dopo revisione dell’arbitro al Var: il ceco commette infatti un fallo su Audero, al suo debutto con i rosanero. A portarsi sul 2-0 al 72’ è allora il Palermo: a segnare questa volta è Brunori, dopo un’iniziale parata di Chichizola. La partita sembra chiusa e, invece, lo Spezia stravolge il risultato nel recupero: Pio Esposito accorcia infatti le distanze al 92’, mentre Aurelio fissa il 2-2 definitivo al 95’. I liguri agguantano così un pareggio che li porta a 49 punti. Beffa atroce per il Palermo di Dionisi, che sale comunque a 31 punti.