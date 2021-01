Serie B: l’Empoli vince e resta in vetta, Cosenza ko

SERIE B

L'Empoli non sbaglia e, nella diciassettesima giornata di Serie B, vince 2-0 a Cosenza, volando al primo posto in solitaria in attesa della Salernitana. Al San Vito, decidono il rigore segnato a fine primo tempo da Olivieri e il raddoppio nel finale di Mancuso (88’). Al Penzo, finisce invece 1-1 tra Venezia e Pisa: toscani in vantaggio con Marconi al 39’, ma i lagunari agguantano il pareggio grazie al colpo di testa di Svoboda all’83’.

COSENZA-EMPOLI 0-2

Successo importantissimo per l'Empoli, che vince 2-0 a Cosenza e resta in vetta. Al San Vito, la prima occasione è per i padroni di casa, che al 27' colpiscono la traversa con il colpo di testa da calcio d'angolo di Sacko. La formazione di Dionisi, però, passa in vantaggio all'ultima azione del primo tempo: fallo in area di Tiritiello su Matos e Olivieri, dal dischetto, sigla l'1-0. Nella ripresa, La Mantia si divora il raddoppio sbagliando il diagonale a tu per tu con Falcone. Al 74', gli uomini di Occhiuzzi colpiscono la seconda traversa con il sinistro di Vera spaventando i toscani, che la chiudono all'88': Mancuso, appena entrato, riceve da Mantia e, solo davanti a Falcone, non sbaglia. Finisce 0-2: l'Empoli si presenterà al big match con la Salernitana, in programma al Castellani il 17 gennaio, da capolista.

VENEZIA-PISA 1-1

Il Venezia domina ma viene fermato sull'1-1 dal Pisa. Nel primo tempo del Penzo, i lagunari hanno le migliori occasioni, con Perilli strepitoso su Aramu, Johnsen, Vacca e Di Mariano, ma a passare in vantaggio sono i nerazzurri: al 38', infatti, Marconi trova il diagonale vincente su cross dalla destra di Lisi. Nella ripresa, gli uomini di Zanetti si vedono annullare una rete per fuorigioco di Bocalon e vanno vicinissimi al gol con il colpo di testa di Forte, ma Perilli è ancora miracoloso. All'83', però, arriva il meritato pareggio del Venezia con il colpo di testa su calcio d'angolo di Sbovoda. All'88', il Pisa ha anche l'occasione per l'1-2, ma l'incornata di Palombi si infrange sul palo.

