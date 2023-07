Serie B, Lecco ammesso e bocciata la Reggina. Niente Serie C per il Siena

LA DECISIONE

Il Consiglio federale ha ammesso il club lombardo in cadetteria. Bocciati i ricorsi di Reggina in B e Siena in C

© italyphotopress Il Lecco prenderà parte alla Serie B 2023/24. Questa è la decisione del Consiglio federale dopo aver preso visione dei pareri di Covisoc e Commissione infrastrutture. Accettate dunque le motivazioni del club lombardo, inizialmente escluso dal campionato dopo la promozione, per un ritardo relativo allo stadio da utilizzare nella prossima stagione. Respinto, invece, il ricorso della Reggina che è stata esclusa dalla Serie B come il Siena dalla Serie C.

Il Lecco, che ha dovuto indicare uno stadio per disputare le gare interne in Serie B in attesa di sistemare il Rigamonti-Ceppi, era stato escluso per il ritardo nell'invio di un documento fondamentale nell'iter di accettazione dell'iscrizione. Il club lombardo ha sempre sostenuto di non aver avuto il tempo materiale per fornire l'intera documentazione essendo impegnato fino all'ultimo nel playoff di Serie C, vinto poi in finale contro il Foggia il 18 giugno con la scadenza fissata per il 20 dello stesso mese. Col parere positivo di Commissione infrastrutture e Covisoc, il Consiglio federale ha ratificato in mattinata l'ammissione del Lecco in Serie B.

Niente da fare, invece, per la Reggina. Il mancato versamento di 757mila euro nei tempi dovuti hanno portato la Covisoc a ribadire il proprio no all'iscrizione. Bloccato anche il Siena in Serie C, che nel caso sarà sostituito dall'Atalanta Under 23. Per entrambe le società c'è tempo 48 ore per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni discusso tra il 20 e il 21 luglio.

Ufficiale la mancata iscrizione in Serie C del Pordenone: al suo posto dovrebbe essere riammesso il Mantova.