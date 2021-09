Serie B: Pisa da solo in vetta, Lecce e Ternana all’ultimo respiro, colpo Benevento ad Ascoli

SERIE B

Toscani a punteggio pieno grazie alla vittoria sul Vicenza, i pugliesi ribaltano tutto nel finale con l’Alessandria. La squadra di Lucarelli pareggia a Monza al 96’, facile vittoria dei campani al Del Duca

Pisa da solo in vetta in questa quarta giornata della Serie B: i toscani vincono 3-1 a Vicenza e vanno a punteggio pieno. Vittoria esterna anche per il Benevento ad Ascoli 2-0, mentre sfiora soltanto il colpo in trasferta l’Alessandria che si fa rimontare 3-2 dal Lecce nel recupero. Pareggio 1-1 allo scadere anche per la Ternana a Monza. Vince la Reggina in casa sulla Spal (2-1) mentre termina 1-1 la sfida tra Perugia e Cosenza. ipp

VICENZA-PISA 1-3

Fondamentale vittoria esterna del Pisa, che a Vicenza ottiene il primo posto solitario in classifica a punteggio pieno. Botta e risposta nel primo tempo con i padroni di casa che vanno avanti al 30’ grazie al gol di Proia, ma poi vengono raggiunti al 43’ dalla rete di Tourè per gli ospiti. Il Vicenza sembra più attivo e nella ripresa prova a trovare la vittoria: arriva il gol al 61’ con Filippo Ranocchia, ma la rete del centrocampista Under 21 viene annullato dal Var. Gol mancato, gol subito: il Pisa ne approfitta e allora sono i toscani a colpire prima al minuto 81 con Birindelli e poi nel recupero con Mastinu, che regalano la rimonta e il quarto successo in altrettante partite di campionato.

ASCOLI-BENEVENTO 0-2

Manca l’allungo in vetta l’Ascoli, che cade in casa contro il Benevento e resta quindi a 9 punti. Prima sconfitta stagionale per i marchigiani, mentre la squadra di Caserta torna alla vittoria dopo il successo nella prima giornata con l’Alessandria e si porta a sette punti. Succede tutto nel primo tempo, con Il Benevento che entra in campo concentrato e passa subito in vantaggio con Sau al 15’. La reazione dell’Ascoli non arriva e allora dopo dieci minuti è Insigne a ipotecare già la partita al 25’. Nella ripresa i campani amministrano e difendono in modo ordinato, mentre gli uomini di Sottil non riescono nella rimonta.

LECCE-ALESSANDRIA 3-2

Sfiora il colpo esterno l’Alessandria a Lecce, ma i padroni di casa riescono a raddrizzare la partita nel finale e trovare tre punti insperati. Per i giallorossi è la prima vittoria mentre i grigi restano ultimi a zero punti. Spettacolo e colpi di scena al Via del Mare: al vantaggio pugliese di Tuia al 12’ risponde subito Corazza al 15’ e le due squadre vanno all’intervallo sull’1-1. Gli ospiti escono però dagli spogliatoi più carichi e il risultato si ribalta al 57’ grazie a Ba. I padroni di casa provano a reagire e dal 63’ si ritrovano anche con un uomo in più per il doppio giallo di Di Gennaro: a quel punto continuano a spingere e il pareggio arriva finalmente al minuto 88 con Rodriguez. Sembra finita, ma il Lecce ci crede fino all’ultimo respiro e Coda sferra il colpo del 3-2 al 96’.

MONZA-TERNANA 1-1

Pareggio e beffa per il Monza in casa contro la Ternana: avanti in avvio, la squadra di Stroppa si fa raggiungere dagli uomini di Lucarelli al 96’. E’ Dany Mota al 5’ ad aprire le marcature, ma poi i brianzoli non ammazzano la partita limitandosi a difendere. Gli umbri invece continuano a crederci e al 96’, a pochi secondi dal fischio finale, arriva un clamoroso e insperato pareggio ad opera di Capone. E’ il primo punto in campionato per la Ternana, il Monza è invece a sei punti a metà classifica.

PERUGIA-COSENZA 1-1

Un punto ciascuno per Perugia e Cosenza che salgono rispettivamente a cinque e quattro lunghezze in classifica. Botta e risposta nel secondo tempo: al vantaggio dei padroni di casa di Rosi al 51’, fa seguito il pareggio di Situm al 67’. Gli ospiti restano in dieci nel finale per il la doppia ammonizione a Palmiero all’84’, ma gli umbri non ne approfittano e il muro del Cosenza non cade.

REGGINA-SPAL 2-1

Prosegue l’ottimo avvio di campionato della Reggina, che grazie alla vittoria 2-1 sulla Spal sale a otto punti. I ferraresi invece restano fermi a quattro e ancora faticano a trovare il gioco migliore dopo quattro giornate. E’ Hetemaj a portare in vantaggio gli amaranto al 16’, la Spal reagisce e al 32’ ha la grande occasione per pareggiare su rigore ma Esposito sbaglia. E’ solo questione di tempo per l’attaccante, perché passano appena quattro minuti e il giovane classe 2000 si fa perdonare con il gol che vale l’1-1. La Spal prende coraggio ma la Reggina non si disunisce e anzi nella ripresa riesce a tornare in vantaggio al 68’ con Montalto. E’ il gol partita e Aglietti può esultare.