Serie B: Lecce e Brescia pareggiano, sorride il Pisa

SERIE B

In attesa della partita dei toscani, sempre comunque in vetta, i salentini si salvano 2-2 a Cosenza con Blin. Stesso risultato per il Brescia contro il Benevento

Il martedì della 30esima giornata di Serie B fa felice in vetta solo chi non ha giocato: il Pisa, sempre capolista in attesa della sua partita di domani. Il Lecce riesce solo ad agganciarlo al 95’, grazie al 2-2 allo scadere a Cosenza firmato da Blin dopo la rimonta di Larrivey e Millico. Il Brescia è fermato sul 2-2 da un Benevento in dieci uomini: Forte stoppa Inzaghi. Il Frosinone cade 2-0 a Crotone. Ko in casa per il Vicenza: 1-0 del Parma. ipp

COSENZA-LECCE 2-2

Il Lecce getta alle ortiche un’ottima chance per prendersi la testa solitaria della classifica della Serie B, anche se il Cosenza stava addirittura per ottenere tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Coda punisce i calabresi dopo nemmeno 2 minuti di gioco: Strefezza pennella in area per il numero 9, che lascia partire uno splendido destro al volo ad incrociare che non lascia scampo a Matosevic. Dopo un rigore sbagliato dallo stesso Coda, i salentini vengono agguantati allo scadere del primo tempo da Larrivery, abile a insaccare dopo la prima parata di Plizzari dopo un suo precedente colpo di testa. Cosenza che poi ribalta tutto al 52’: Millico riceve da posizione defilata, si libera di Simic e con un preciso cucchiaio batte l’ex portiere del Milan. Infine, nel quinto dei sei minuti di recupero, Coda fa da sponda di testa in area e permette a Blin di insaccare a porta vuota da due passi. Pisa agguantato al primo posto.



BRESCIA-BENEVENTO 2-2

Niente da fare nemmeno per il Brescia, che lascia per strada due brutti punti che gli avrebbero consentito di volare in vetta. Botta e risposta tra il 2’ e il 21’: prima la sponda di Moreo trova l’inserimento di Bisoli che, a porta vuota, batte Paleari, poi la corta respinta di Adorni consente a Tello di calciare di prima e di battere Joronen sugli sviluppi di un calcio di punizione. Rondinelle ancora avanti al 33’: Leris lascia sul posto Foulon e crossa, Glik si lascia sfuggire Moreo, il quale ne approfitta per il 2-1. L’autore del momentaneo pareggio campano riceve due gialli consecutivi: il secondo per una testata a Bisoli. Benevento in dieci dal 52’. Nonostante questo, il 2-2 giunge al 69’: cross splendido di Insigne, Adorni sbaglia la marcatura e Forte fa 2-2 di testa. All’89’, grande parata di Paleari su Aye, poi sulla respinta è Leris a divorarsi il gol vittoria a porta praticamente vuota.



CROTONE-FROSINONE 2-0

Per quanto riguarda la zona playoff è sorprendente anche il ko a Crotone del Frosinone, che resta fermo al suo settimo posto. I padroni di casa si portano in vantaggio al 15’: lancio in area per Maric, che viene steso dal portiere Minelli, poi battuto dallo stesso numero 99 sul rigore inevitabilmente concesso. Un’ottima formazione calabrese vola poi sul doppio vantaggio al 48’: sugli sviluppi di un angolo di Estevez, Golemic sfugge a Lulic e di testa trafigge il portiere avversario. Successo che fa ancora sperare il Crotone di non retrocedere.



COMO-TERNANA 1-1

Il Como si avvicina sempre di più a una salvezza tranquilla anche se non riesce a ottenere il successo in casa contro la Ternana, con cui rimane a braccetto in classifica a quota 38 punti. Lombardi avanti nel punteggio al 37’: sportellata di Gabrielloni ai danni di Sorensen, pallone di petto servito per La Gumina che calcia dal limite con deviazione di Bogdan e batte l’incolpevole Iannarilli. Gli umbri agguantano il pari al 68’ con il rigore trasformato da Salzano (mano di Iovine).



CITTADELLA-REGGINA 0-0

Il Cittadella fallisce una bella opportunità per agganciare la zona playoff. Buona occasione ospite al 40’: da una punizione di Di Chiara, il colpo di testa di Folorunsho è respinto in due tempi da Maniero. Del Fabro è poi lesto ad anticipare Loiacono poco prima del tap-in vincente. I padovani si rendono pericolosi al 77’, quando Beretta aggancia con la punta del piede che però non riesce a colpire bene con il sinistro una volta entrato in area. Finisce 0-0 al Tombolato.



VICENZA-PARMA 0-1

Preziosa vittoria per il Parma, che passa a Vicenza e si proietta verso un finale di stagione assolutamente sereno. Lanerossi colpito a freddo al 34’ dopo avere disputato un buonissimo primo tempo: il tocco di Brosco rimette in gioco Tutino, che da due passi batte Grandi. Emiliani in vantaggio. Il tiro al volo di Padella al limite dell’area piccola viene ben respinto da Turk in pieno recupero e il risultato resterà così inchiodato sullo 0-1.