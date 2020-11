Serie B: l’Ascoli agguanta l’1-1 in nove uomini contro l’Entella

SERIE B

L’Ascoli compie una mezza impresa in casa contro l’Entella, trovando l’1-1 in nove contro undici. Succede tutto nella ripresa: i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Buchel (doppia ammonizione) e i liguri passano su rigore al 71’ grazie a Mancosu, il quale si era conquistato il penalty dopo avere subìto il fallo da Corbo, anche lui poi espulso. A 6’ dalla fine, però, ci pensa Sabiri a ristabilire la definitiva parità.

Potrebbe rivelarsi un punto preziosissimo per l’Ascoli in chiave salvezza: gli uomini di Bertotto sono capaci di recuperare nel finale il gol di svantaggio nonostante la doppia inferiorità numerica. L’Entella resta ancora a secco di successi in campionato. Prima frazione di gioco molto combattuta, ma senza grosse occasioni da gol per entrambe le squadre. Mazzocco ci prova dalla distanza, spedendo il pallone alto sopra la traversa. Allo scadere del primo tempo Sabiri calcia direttamente in porta su punizione, Borra respinge corto; Brosco prova ad andare sul pallone ma commette fallo sul portiere dell’Entella. La ripresa sembrerebbe navigare sullo stesso ritmo della prima parte di gara, ma al 58’ l’Ascoli è costretto a rimanere in dieci uomini: Buchel trattiene Cardoselli e riceve la seconda ammonizione. L’Entella ne approfitta. Al 71’ Corbo stende Mancosu in area e l’arbitro assegna il rigore ai liguri ed espelle il difensore; lo stesso attaccante che si era conquistato il penalty trasforma dagli undici metri. La strada sembrerebbe spianata per gli ospiti, ma l’Ascoli non demorde: all’84’, infatti, una punizione calciata da Sabiri sfugge incredibilmente dalle mani di Borra e finisce in rete, per il definitivo 1-1.

RISULTATI E CLASSIFICHE