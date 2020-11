Serie B: la Spal vince a Reggio, il Venezia conferma il 2-0 all'Empoli

Sorridono Spal e Venezia nella domenica di Serie B. I biancazzurri hanno battuto 1-0 a domicilio la Reggina grazie al gol di Castro al 31'. Partita agitata con un rosso per parte (Menez al 23' e Castro al 93') e un rigore sbagliato da parte di German Denis (61'). Nessun gol, invece, oggi nella prosecuzione di Venezia-Empoli, sfida valida per la sesta giornata di Serie B interrotta ieri al 16' della ripresa per nebbia. I lagunari erano avanti per 2-0 grazie alle reti di Fordilino (21' pt) e Forte (13' st). I padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio.