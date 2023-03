Serie B: l'ex Partipilo punisce il Bari, vince la Ternana

SERIE B

L'attaccante, che era a secco da novembre, è decisivo nell'1-0 rossoverde: il suo gol, arrivato al 18', fa scivolare i biancorossi al quarto posto in Serie B

© twitter Non riesce il ritorno nella top-3 al Bari, che viene sconfitto nel posticipo della Serie B. Al Liberati esulta la Ternana, che sconfigge 1-0 i pugliesi grazie al gol dell'ex: l'eroe umbro è infatti Anthony Partipilo, attaccante cresciuto nel vivaio biancorosso, che interrompe la lunga imbattibilità di Caprile segnando al 18'. Il successo porta i rossoverdi al decimo posto, in tandem col Como a quota 39, Bari quarto alle spalle del Südtirol.

Il 28 gennaio la Ternana vinceva l'ultima partita in Serie B, prima di una serie di sette gare senza esultare, e il Bari subiva l'ultimo ko. Al Libero Liberati si ribalta tutto, con la vittoria per 1-0 dei rossoverdi, lanciati dal più classico dei gol dell'ex. Partono forte gli umbri, che spingono sull'acceleratore e costruiscono le prime occasioni: Cassata non trova la giusta mira, mentre Caprile deve superarsi su Partipilo e Coulibaly. L'ottimo avvio della Ternana viene premiato dal gol, che arriva al 18': sul cross basso di Palumbo, Coulibaly fa velo e spiana la strada a Partipilo, che fulmina il portiere. Si tratta del primo gol subito da Caprile dopo 466', segnato da un ex: l'attaccante rossoverde, che era a secco da novembre, è infatti cresciuto nel vivaio del Bari. I galletti reagiscono subito con Cheddira, che calcia a lato di pochissimo, ma faticano a produrre gioco e sbattono sulla difesa a tre di Lucarelli. Le squadre si annullano nei minuti finali del primo tempo e si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa parte forte la Ternana, sfiorando il bis con Falletti, e così Mignani reagisce. Cambi iperoffensivi per il Bari, che chiude col tridente (Antenucci, Cheddira, Esposito) e centrocampisti offensivi come Morachioli e Bellomo per aggredire l'avversario. I pugliesi faticano però a impensierire Iannarilli, che corre un solo pericolo e si salva nel recupero. Vince 1-0 la Ternana, che aggancia il Como in 10a posizione con 39 punti. Scivola al quarto posto, invece, il Bari (50) che viene scavalcato dal Südtirol (51).