Serie B, Inzaghi: "Fermiamoci, così non ha senso"

PARLA SUPERPIPPO

Anche Filippo Inzaghi si schiera per lo stop ai campionati nell'ambito dell'emergenza Coronavirus: "Onestamente faccio fatica a parlare di calcio - ha detto l'allenatore che sta dominando la Serie B col Benevento - Questi ragazzi meritano di tornare in campo con lo stadio pieno e di godersi un campionato storico. Spero almeno che ci facciano capire ciò che sta succedendo e che fermino tutto, perché così nulla ha più senso".

Inzaghi ha sottolineato come, in questo momento, sia difficile restare concentrati sul campionato, facendo capire come secondo lui sia più opportuno lo stop definitivo: "Questa squadra merita di festeggiare con il suo pubblico, però in questo momento non riesce a godersi più nulla. La salute viene prima di tutto, il calcio deve tornare quando sarà il momento giusto".