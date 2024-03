Serie B: impresa della FeralpiSalò a Modena, cade il Südtirol

SERIE B

La Mantia firma il successo ospite nel recupero: finisce 3-2, in un match con tre rigori che rimescola i giochi per la salvezza. Lo Spezia batte gli altoatesini

© italyphotopress La 29a giornata della Serie B era iniziata col successo in extremis del Parma e prosegue con un'altra vittoria nel recupero. La FeralpiSalò non molla il colpo e mette ko il Modena al 91', segnando il 3-2 su rigore con La Mantia e riaprendo i giochi per la salvezza, che ora dista due punti. Nelle altre gare del pomeriggio, ecco lo scialbo 0-0 tra il Cosenza e il Cittadella e la vittoria dello Spezia: 2-1 sul Südtirol, doppietta per Verde.

MODENA-FERALPISALÒ 2-3

Impresa esterna della FeralpiSalò, che rilancia il suo campionato e si regala una speranza di salvezza col 3-2 sul Modena, arrivato in extremis. La gara inizia nel peggiore dei modi per i lombardi, che vanno in svantaggio dopo sette minuti: Palumbo batte il corner e Abiuso insacca di testa per il vantaggio dei canarini. La Feralpi è schiacciata nella sua metà campo, il Modena insegue il raddoppio e rischia in ripartenza, quando Letizia calcia fuori a porta sguarnita. Al 34', ecco l'azione che dà la svolta alla gara: Di Molfetta calcia dalla distanza, approfittando di una difesa tenue, e trova l'1-1. Pizzignacco salva i bresciani sulla conclusione di Abiuso, poi nel recupero è sorpasso: Ponsi la tocca col braccio largo ed è rigore, che Butic trasforma nell'ampio recupero del primo tempo per il 2-1 ospite. Nella ripresa il Modena insegue il pari e lo trova al 66', quando Palumbo trasforma il rigore concesso per un fallo su Bozhanaj del neo-entrato Dubickas. Da qui ha inizio un'altra gara, con la Feralpi che si butta a capofitto in avanti, si vede negare un penalty e ne ottiene un altro al 91', quando Zennaro viene trattenuto e atterrato in area. Sul dischetto va La Mantia e non sbaglia per il 3-2 ospite, che riapre i giochi-salvezza. La FeralpiSalò resta terzultima, ma sale a 27 punti e si avvicina prepotentemente alla quartultima posizione. Resta fermo a quota 36 il Modena, che viene scavalcato dal Cittadella e lascia la zona-playoff.

SPEZIA-SÜDTIROL 2-1

Dopo aver ottenuto otto punti nelle precedenti quattro gare, cade il Südtirol: un'ottimo Spezia lo sconfigge 2-1 al Picco ed esce momentaneamente dalla zona-retrocessione. Iniziano bene i liguri, che passano in un avvio dai ritmi forsennati: è Verde a trovare la rete del vantaggio dopo otto minuti, approfittando di un errore di Masiello per colpire dal limite. L'esterno offensivo sfiora subito il 2-0 con un'altra grande conclusione e gli altoatesini non reagiscono, rischiando anche sulla conclusione di Falcinelli. Il Südtirol si rivede solo al 32', quando Casiraghi va sul dischetto per battere un rigore correttamente assegnato al Var: il fantasista non sbaglia e sale a 14 reti stagionali, firmando l'1-1. Il risultato resiste fino all'intervallo ed è lo Spezia a sfiorare il gol con Hristov, ma la sua conclusione sibila alla sinistra di Poluzzi. Nella ripresa gli ospiti provano ad osare, ma vengono puniti al 72': chi di rigore ferisce, di rigore perisce e Verde trova il 2-1 dal dischetto. La doppietta dell'esterno non lascia scampo al Südtirol, che viene sconfitto e manca l'ingresso nella zona-playoff, distante solo due punti. Lo Spezia, di contro, scala posizioni portandosi a 30 punti.

COSENZA-CITTADELLA 0-0

Pari giusto tra il Cosenza e il Cittadella, che non si fanno male in una sfida che avrebbe potuto riscrivere i giochi nella corsa-playoff. Finisce 0-0 in Calabria e regna l'equilibrio. Nel primo tempo gli ospiti si costruiscono una sola chance con Pittarello, poi rischiano grosso: Marras e Negro impegnano la difesa veneta, mentre Maniero è decisivo su Florenzi. Caserta perde Voca e sfiora nuovamente il gol con Antonucci, ma il risultato non cambia. Nella ripresa assistiamo a un Cittadella più pericoloso, che va vicino al gol con Carissoni e Amatucci. Il Cosenza resiste, ha un'altra chance clamorosa con Florenzi e nel finale entrambe le squadre si accontentano del pari. I calabresi salgono a 30 punti e restano equidistanti dai playoff e dalla zona-playout, mentre il Cittadella supera il Modena ed è ottavo con 37 punti. Si interrompe dunque la serie di otto ko consecutivi dei veneti, che non vincono dal 13 gennaio.