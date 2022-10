Serie B: il Südtirol supera nel finale il Perugia

SERIE B

Finisce 2-1 la sfida tra altoatesini e umbri: Melchiorri risponde alla rete di Mazzocchi, decisiva la rete dell’ex di turno Carretta.

© ipp La nona giornata di Serie B si chiude con il successo del Südtirol in casa del Perugia. Al Renato Curi finisce 2-1 per gli altoatesini: apre le marcature Mazzocchi al 13’, il pareggio per i grifoni è opera di Melchiorri al 50’. A firmare la rete della vittoria è Carretta all’86’. Con questa vittoria gli uomini di Bisoli salgono a 14 punti, superando in classifica il Modena e l’Ascoli e lasciano, invece, a quota 4 i biancorossi.



PERUGIA - SÜDTIROL 1-2

La sfida tra Perugia e Südtirol si chiude con la vittoria della squadra di Bisoli: 2-1 il risultato finale. Decisivo il cambio nel finale per gli altoatesini. L’avvio di gara è frizzante: Odogwu spreca a tu per tu con Gori dopo appena 50 secondi. Al 13’ ecco che arriva la rete del vantaggio per il Südtirol: Mazzocchi firma il meritato vantaggio con un colpo di testa. A inizio ripresa Baldini cambia e inserisce Melchiorri che si rivela decisivo: al 50’ con un’azione personale firma lui il gol del definitivo pareggio. Perugia che spinge e prova, ancora con Melchiorri a impensierire la porta di Poluzzi. Ma ecco che Bisoli pesca dalla panchina il cambio decisivo all’82’: dentro l'ex Carretta al posto di Mazzocchi. Il cambio si rivela fondamentale perché è proprio lui a segnare quattro minuti dopo la rete della vittoria. Altoatesini che continuano la striscia positiva di risultati utili in sei gare, Perugia che invece subisce la quarta sconfitta consecutiva.