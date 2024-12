Serie B: il Sassuolo lancia un messaggio alle inseguitrici, Palermo ko

Florenzi commette un'ingenuità clamorosa e il Cosenza crolla a Carrara: 1-0 firmato dall'eurogol di Cicconi. Regna l'equilibrio in questa sfida, con una chance per parte in avvio: Fumagalli e Shpendi non trovano la porta, doppio errore per l'ex Empoli. Il primo momento decisivo arriva al 32' ed è negativo per il Cosenza, che resta in dieci. Doppio giallo in due minuti per Florenzi, il secondo per simulazione inseguendo un penalty (inesistente) nell'uno contro uno con Bleve. I calabresi hanno però paradossalmente la miglior chance nel primo tempo, impegnando proprio Bleve e sfiorando la rete nel recupero con Fumagalli. Nella ripresa ecco i cambi difensivi che ridisegnano un Cosenza che protegge il pari, con Charlys molto ispirato, e rischia: Cherubini e Shpendi vanno vicinissimi al gol per la Carrarese, sontuoso Micai coi piedi sull'ex Empoli. Al 78' ecco la meritatissima rete per i toscani, che passano con un eurogol: schema da corner e palla direttamente a Cicconi, che calcia al volo e al sette. Il gol spegne il Cosenza, che perde 1-0 e resta penultimo a quota 16 punti col Frosinone. Tre successi nelle ultime cinque e scalata per la Carrarese, che è ottava con 23 punti e fa sogni di playoff.