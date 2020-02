Serie B: il Pordenone cade a La Spezia, si avvicina il Frosinone

SERIE B

Nella 22esima giornata di Serie B il Pordenone perde a La Spezia 1-0, decide la sfida Matteo Ricci nel secondo tempo. Alle sue spalle si avvicina il Frosinone che vince 1-0 in casa contro l’Entella con una prodezza di Dionisi, mentre il Crotone, impegnato alle 18 a Empoli, può superarlo, Il Cittadella domina 3-0 in casa del Trapani con le reti di Proia, Diaw e Pavan. L’Ascoli passa 3-0 a Livorno, doppietta di Trotta e gol di Morosini

SPEZIA-PORDENONE 1-0

Al Picco in palio punti importanti per la classifica di entrambe, la spunta lo Spezia che con questa vittoria di misura si avvicina alla zona playoff. Soltanto due punti nelle ultime partite per gli uomini di Tesser che non riscattano la sconfitta con il Pescara e subiscono il secondo k.o. consecutivo. Nel primo tempo i ribaltamenti di fronte sono continui, l’occasione migliore capita al quarto d’ora sui piedi di Ciurria, ma Scuffet è bravo a deviare la sua conclusione. Nella ripresa sono i padroni di casa a giocare meglio e a rendersi pericolosi in avanti. Al 69’ Matteo Ricci sblocca il risultato approfittando dell’errore in disimpegno di Camporese per colpire con un bel tiro a incrociare che non lascia scampo a Di Gregorio. Al 94’ rimangono in dieci i padroni di casa, brutto intervento di Maggiore su Pobega e rosso diretto per il centrocampista.

FROSINONE-ENTELLA 1-0

Il Frosinone di Nesta vince in casa e si porta a +3 sull’Entella e a -1 dal Pordenone secondo in classifica, inizio 2020 positivo per i padroni di casa che non hanno ancora perso una partita. Nel primo tempo allo Stirpe la partita è molto combattuta ma non ci sono occasioni eclatanti per nessuna delle due squadre. Nella ripresa il Frosinone si risveglia e passa in vantaggio al 57’ con una perla di Dionisi, destro potente dal limite su cui Contini non riesce a intervenire. L’Entella non riesce a rispondere al gol dei padroni di casa, si deve arrendere alla superiore qualità della squadra guidata da Nesta e scivola così ai margini della zona playoff.

TRAPANI-CITTADELLA 0-3

In casa del Trapani il Cittadella trova i tre punti che mancavano addirittura dal derby contro il Venezia di Santo Stefano. In classifica i veneti sono a quota 33 punti, stabilmente in zona playoff. Nel primo tempo al Provinciale i padroni di casa iniziano meglio e attaccano con convinzione, ma sono gli ospiti ad andare in vantaggio alla prima occasione utile. Ottimo inserimento di Proia, che di sinistro al volo batte Carnesecchi e porta in vantaggio i suoi. Il Cittadella sfrutta l’unico tiro in porta del suo primo tempo per iniziare la ripresa sopra di un gol. Nella ripresa i veneti continuano a macinare gioco e raddoppiano al 54’ con Diaw servito da uno scatenato Proia. Disattenzione grave per Coulibaly che si fa soffiare il pallone dal centrocampista. Il tris degli ospiti arriva all’87’: cross dalla sinistra di Rosato e Pavan lasciato completamente solo dalla difesa avversaria può colpire indisturbato. Un match senza particolari grattacapi per il Cittadella, i padroni di casa non riescono mai a rendersi davvero pericolosi e rimangono penultimi in classifica a quota 19 punti.

LIVORNO-ASCOLI 0-3

Vittoria fondamentale per mettere fine alla crisi di risultati per l’Ascoli che supera il Livorno 3-0. Può festeggiare il tecnico della Primavera Abascal, in panchina in attesa dell’annuncio di Stellone. Dopo le tre sconfitte consecutive che sono costate il posto a Zanetti arrivano tre punti che danno ossigeno alla classifica degli ospiti. Per il Livorno otto sconfitte nelle ultime undici partite, fanalino di coda del torneo con 13 punti. Trotta, appena arrivato in bianconero in prestito dal Frosinone, sblocca la sfida del Picchi al settimo minuto. Bella serie di finte dell’attaccante che disorienta il difensore centrale Bogdan e scarica con il piattone alle spalle di Plizzari, ospiti in vantaggio. Due minuti dopo Plizzari è costretto a salvare su Scamacca servito dal solito Trotta. I marchigiani continuano ad attaccare e iniziano con il piede giusto anche nella ripresa. Il raddoppio porta la firma di Morosini, che al secondo minuto sulla respinta di Porcino si inventa una conclusione dal limite che si infila sotto la traversa. Seconda rete in tre partite con la nuova maglia per Morosini, arrivato in prestito dal Brescia. Trotta firma la doppietta personal e al 94’ con un tiro di destro dove aver superato l’intervento disperato di Bogdan.