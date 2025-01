Serie B: il Pisa vince il derby toscano, decisivi i difensori

Servono una rete last-minute e un clamoroso errore dei rivali per risolvere il derby toscano: il Pisa non sbaglia e sconfigge 2-1 la Carrarese, colpita da due difensori. Spinge subito la neopromossa, che mette Finotto a tu per tu con Semper: bravo il portiere a deviare. Da qui in poi ha però inizio un monologo del Pisa, che alza notevolmente il ritmo e mette in crisi i rivali. La difesa della Carrarese regge fino al 23' quando, su azione da corner, Canestrelli alza di testa il pallone: la traiettoria, a campanile, spiazza l'incolpevole Bleve. Zanon evita il bis nerazzurro e, prima del duplice fischio, c'è una chance per parte. Il risultato non cambia, è 1-0 Pisa al 45'. Nella ripresa ecco un doppio cambio che trasforma la Carrarese: Oliana e Cherubini danno sprint e verve alla manovra offensiva degli ospiti, che alzano il ritmo. Il risultato è evidente e Finotto, dopo essersi visto annullare una precedente rete, pareggia al 61': al quarto tentativo l'attaccante buca Semper, ecco il meritato pareggio della formazione apuana. L'ex portiere di Genoa e Como si riscatta evitando la rete-vittoria di Zanon e il suo intervento, a posteriori, è decisivo. Nel finale infatti il Pisa risale di tono e la vince grazie a un clamoroso errore all'87': Illanes ostacola Bleve in un'agevole uscita, Caracciolo può così insaccare (in tuffo) a porta vuota. Vince 2-1 il Pisa, che resta in scia alla capolista Sassuolo (49): 46 punti, -3 dalla vetta e un comodo +7 sullo Spezia terzo (39). Ottava col Palermo la Carrarese, a quota 27.