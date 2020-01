Serie B: il Pisa ribalta 4-3 la Cremonese

SERIE B

L’anticipo della 22esima giornata di Serie B regala uno spettacolare 4-3 del Pisa sul campo della Cremonese. Dopo il doppio vantaggio a opera di Deli (3’) e Palombi (24’), i toscani rimontano con Minesso (36’) e Masucci (52’) e ribaltano tutto grazie a Birindelli (54’); la punizione di Piccolo (58’) vale 3-3, ma Pisano al 93’ regala agli ospiti una preziosissima vittoria, che consente alla formazione di D’Angelo di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Dopo poco più di due minuti di gioco arriva il gol del vantaggio dei lombardi: bravo Arini a resistere al ritorno dell’avversario, pallone in area su cui si fionda Deli che da pochi passi beffa Gori. Al 24’ la formazione allenata da Massimo Rastelli trova il raddoppio: clamoroso errore di Marin, che perde palla nella propria area di rigore, Bianchetti ne approfitta per servire Palombi, il cui destro diventa imprendibile per Gori. Il mancino dell’autore del 2-0 serve di tacco Piccolo ma il suo mancino potente termina fuori.

Al 35’, però, gli ospiti riescono a dimezzare le distanze: Piccolo sbaglia in uscita, pallone per Vido che serve Masucci che, a sua volta, serve l’accorrente Minesso il quale spiazza Ravaglia e segna il 2-1 poco prima dell’intervallo. L’avvio della ripresa è simile all’inizio del primo tempo ma a parti rovesciate: pronti, via e i toscani cominciano a spron battuto: prima Masucci completa la rimonta al 52’ con uno stacco di testa imperioso, vincendo il duello aereo con Claiton sul cross morbido dalla destra, poi Birindelli ribalta completamente la situazione al 54’ con un tap-in vincente dopo il primo tentativo di Masucci parato da Ravaglia.

Il match diventa entusiasmante, perché i padroni di casa non si scoraggiano e pescano il 3-3 grazie alla punizione di Piccolo deviata in barriera da Benedetti. Non c’è un attimo di respiro: il Pisa sfiora il nuovo vantaggio, con Masucci che anticipa tutti di testa con forza ma trova la presa comoda del portiere avversario. Nel finale arrivano un’occasione per parte in un lasso temporale ravvicinato: prima Arini colpisce a botta sicura, colpendo in pieno volto Gucher sulla linea di porta, poi sul cambio di fronte, è il Pisa a rendersi pericoloso, con Vido che non arriva in scivolata su un cross basso.

In pieno recupero Terranova viene espulso e la formazione di D’Angelo, in superiorità numerica, ne approfitta per piazzare il definitivo 4-3 con Pisano, abile a trovare la deviazione vincente di testa sul tiro-cross di Masucci. Il Pisa si allontana dalle zone calde della classifica, mentre la Cremonese resta in zona playout.