Serie B: il Monza vince a Brescia, il Pisa passa a Como e torna in vetta

SERIE B

Le Rondinelle cadono 2-0 con le reti di Gytkjaer e Machin e cedono il primo posto ai toscani. Pari senza reti tra Parma e Ascoli

Il Pisa torna in testa alla Serie B. Nella sedicesima giornata, i toscani vincono a Como 1-0 con l’autogol di Scaglia al 5’ e scavalcano il Brescia, sconfitto 2-0 in casa dal Monza con le reti di Gytkjaer e Machin. I nerazzurri quindi risalgono al primo posto con un punto di vantaggio sul Lecce e due sulle Rondinelle. Continua invece il momento negativo del Parma, che non ingrana neanche con Iachini: è solo 0-0 in casa dell’Ascoli.

ASCOLI-PARMA 0-0

Ancora non ingrana il Parma sotto la nuova guida di Beppe Iachini, ancora incapace di vincere dopo tre partite sulla panchina emiliana. Per i ducali è 0-0 ad Ascoli e Buffon e compagni restano invischiati nelle zone pericolose della classifica con appena 19 punti, i marchigiani invece restano in piena zona playoff con 26 punti. Partita bloccata e priva di grandi emozioni con le squadre che puntano soprattutto a non farsi male: ne esce uno 0-0 che serve a poco, il rosso a Salvi lascia l’Ascoli in dieci uomini in pieno recupero, troppo tardi per consentire al Parma di sfruttare la superiorità numerica.

COMO-PISA 0-1

Il Pisa espugna Como con il minimo sforzo: alla squadra di D’Angelo basta l’1-0 in riva al lago per scavalcare il Lecce con un punto di vantaggio sui pugliesi. La partita inizia in discesa per i toscani ed è il Como a mettersi da solo nei guai con l’autogol di Scaglia dopo appena cinque minuti. Il Pisa amministra il vantaggio e respinge i tentativi di rimonta dei padroni di casa che provano l’assalto finale ma non basta e al fischio finale è il Pisa a esultare. I lombardi invece restano nelle parti basse della classifica e rischiano di essere risucchiati nella zona playout.

BRESCIA-MONZA 0-2

Il Monza fa il colpaccio a Brescia e riscrive la classifica di Serie B. I brianzoli espugnano il Rigamonti 2-0 e accorciano le distanze tra le prime della classe. Il primo tempo vede poche occasioni: Tramoni ci prova di testa, Pereira respinge di petto e agevola la parata di Di Gregorio. Il Monza trova il vantaggio al 40’, quando Gytkjaer spinge in rete a porta vuota un tiro di Caldirola deviato da Joronen in una situazione confusionaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli uomini di Stroppa non cambiano atteggiamento nella ripresa e raddoppiano al 55’: Valoti appoggia per Machin, che con una finta salta Pajac e poi incrocia di potenza il pallone del 2-0. La reazione della banda di Inzaghi è sterile e si traduce in un tentativo centrale di Bajc e una botta dalla distanza di Tramoni, fuori di poco. Il Monza protegge il 2-0 e permette al Pisa di salire in testa alla Serie B, mentre il Brescia scivola in terza posizione, a due lunghezze di distanza. I brianzoli si trovano ora altri due punti indietro, a tiro della zona che vale la promozione diretta.