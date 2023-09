Serie B: il Parma torna a vincere, Bari sconfitto 2-1. Pirlo e Samp: crisi senza fine

SERIE B

Gli emiliani si impongono contro i pugliesi e allungano in testa, blucerchiati battuti 1-0 anche in casa del Como

© ipp Settima giornata di Serie B: continua ad allungare il Parma di Pecchia, che resta al comando della classifica e si impone per 2-1 in casa contro il Bari. Nasti (46’) risponde a Partipilo (14’), poi il solito Benedyczak la decide (81’). Pari 1-1 invece tra Catanzaro e Cittadella, con Donnarumma che la riprende dopo il vantaggio di Carissoni. Crisi senza fine per Pirlo e la sua Samp, ancora sconfitta 1-0 in casa del Como (3 punti in 7 partite).

PARMA-BARI 2-1

Torna al successo e continua ad allungare in testa alla classifica il Parma, che si impone per 2-1 in casa contro il Bari. Ottimo avvio dei Ducali, che al 14’ stappano la partita: triangolo perfetto tra Partipilo e Mihaila, con l’ex Ternana che chiude con il mancino a girare imprendibile per Brenno. Dopo lo svantaggio i pugliesi provano a costruire qualcosa in più, senza però riuscire ad affondare con insistenza: si rientra negli spogliatoi con i padroni di casa avanti di un gol. Passano pochi secondo dopo il rientro il campo e gli ospiti riportano il match in equilibrio: clamoroso errore in rinvio di Chichizola, con Aramu che apparecchia per il pallonetto dell’1-1 di Marco Nasti. Nella parte centrale del secondo tempo la squadra di Pecchia torna a premere forte, trovando il gol partita all’81’ con il solito Benedyczak: cross basso dalla destra di Estevez e tap-in facile sottomisura del polacco. Nel finale gli uomini di Mignani tentano il forcing per il pari, senza però trovare il successo. Vince il Parma 2-1 e continua a volare in testa alla classifica, a quota 17 punti. Fermo a quota 8 il Bari, non brillantissimo in questo avvio di stagione.

CATANZARO-CITTADELLA 1-1

Termina in pareggio 1-1 la sfida tra Catanzaro e Cittadella. Pronti via e gli ospiti passano subito in vantaggio, con il gran destro da fuori area potente e preciso di Carissoni. Dopo lo svantaggio i padroni di casa si mettono subito in moto per cercare il pareggio, insistendo in avanti e aumentando la pressione. Al 25’ viene fischiato un calcio di rigore in favore dei calabresi: Donnarumma viene neutralizzato da Kastrati, ma il direttore di gara decide di far ripetere il tiro dagli undici metri. La seconda conclusione dell’ex di giornata va a segno, con l’estremo difensore del Cittadella che intuisce ma non respinge. Si rientra negli spogliatoi con le due squadre in parità, sull’1-1. La ripresa non regala emozioni eccessive: le due formazioni sembrano accontentarsi del punto con il passare dei minuti, nonostante la squadra di Vivarini tenga a lungo il possesso del pallone. Finisce in pareggio, con le due squadre che si dividono la posta in palio (12 punti per il Catanzaro, tre in più rispetto a quelli totalizzati fin qui dal Cittadella).

COMO-SAMPDORIA 1-0

Altra sconfitta per la Sampdoria di Andrea Pirlo, 1-0 in casa del Como. Nel primo tempo cenni di ripresa dei liguri, che provano a gestire il possesso del pallone schiacciando gli avversari nella loro metà campo. Tra i più ispirati nei blucerchiati c’è Pedrola, che però non riesce a trovare lo spunto per il vantaggio: dopo i primi quarantacinque minuti le due squadre sono ancora a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di secondo tempo i lombardi la sbloccano: al 54’ è Ioannou a trovare il vantaggio, con un colpo di testa preciso dopo il tocco di Iovine. Gli ospiti, nei minuti restanti di gara, aumentano l’intensità, ma non riescono nell’intento di pareggiare. Finisce 1-0, con il Como che sale a 13 punti in classifica, momentaneamente al terzo posto. Solo 3 invece i punti totalizzati fin qui dalla Sampdoria, ferma al diciassettesimo posto.