Serie B, il Parma stende il Brescia e allunga in testa

SERIE B

L'espulsione del francese, che era entrato in campo per difendere il risultato, vanifica la grande prova delle rondinelle. La capolista allunga con la rete di Delprato

© ipp La 29a giornata della Serie B si apre con una sofferta vittoria per la capolista Parma, che sconfigge 2-1 un Brescia arrembante. Maran e i suoi passano in vantaggio con Jallow (16') e ringraziano Avella, che para un rigore a Benedyczak al 42'. Nella ripresa ecco la rimonta dei ducali, con la rete di Man (52') e il gol last-minute di Delprato (89') dopo il rosso a un ingenuo Huard. Pecchia e i suoi volano momentaneamente a +9 sulla seconda.

La 29a giornata della Serie B si apre con la vittoria in rimonta del Parma, che soffre e ribalta il risultato contro il Brescia: decisivo il rosso a Huard per indirizzare la sfida e propiziare il 2-1 dei gialloblù. Parte meglio la capolista, con Benedyczak e Bonny subito pericolosi, mentre le rondinelle rispondono con l'efficacia al tiro di Bianchi, che impegna Chichizola. Al 17', dopo un avvio complesso per gli ospiti, ecco il vantaggio del Brescia: Osorio devia il tentativo d'assist di Galazzi, la palla arriva a Jallow e quest'ultimo non sbaglia, firmando l'1-0. Maran perde Paghera e il Parma prova subito ad approfittarne, con due chances interessanti per Benedyczak e Man che non portano alla rete. Un gol che non arriva neanche nel finale di tempo, quando i ducali vanno sul dischetto per un fallo di Bertagnoli su Mihaila: Marinelli rivede al Var e concede il penalty, ma Avella lo para a Benedyczak, che sin qui non aveva mai sbagliato.

Il risultato non cambia prima del 52', quando una leggerezza di Papetti consegna il pallone a Dennis Man e il rumeno non sbaglia nell'uno contro uno con Avella. Il Parma riacciuffa il Brescia, ma gli ospiti non abbassano l'intensità: Chichizola è decisivo su Bertagnoli e trema sulla grande occasione che si costruisce Borrelli al 76'. Avella tiene in gioco le rondinelle salvando su Partipilo, mentre Huard le condanna: entra all'84' e riceve due gialli in pochi secondi, il secondo per un applauso polemico a Marinelli dopo l'ammonizione. Una clamorosa sciocchezza che condanna il Brescia. La mossa che doveva servire per difendere il pari genera infatti la rete della sconfitta, che arriva un minuto dopo l'espulsione: sul cross di Osorio, Delprato insacca di testa il 2-1 del Parma con una manovra da attaccante aggiunto. Dopo un accenno di rissa per l'esultanza di Bernabé (davanti alla panchina rivale) possono gioire i ducali, che vincono 2-1 dopo aver rischiato grosso e salgono a 62 punti, col +9 momentaneo sulla Cremonese seconda. Resta settimo a quota 38 il Brescia.