Serie B: il Palermo piega il Brescia, pari tra Lecco e Spezia

SERIE B

I rosanero si impongono 1-0 al Barbera, senza gol la sfida tra i lombardi e i liguri

© ipp Nel recupero della seconda giornata di Serie B vince il Palermo, che piega il Brescia 1-0 tra le mura del Barbera. A decidere la sfida è l’incornata di Coulibaly al 27’. Con questi tre punti i rosanero si riprendono il terzo posto, a una sola lunghezza dal Venezia secondo. Finisce invece 0-0 la sfida tra Lecco e Spezia, con i padroni di casa che si vedono annullare il vantaggio di Novakovich alla mezzora. Entrambe a quota 9 punti in classifica.

PALERMO-BRESCIA 1-0

Successo di misura per il Palermo, che piega il Brescia 1-0 al Barbera. In avvio gli ospiti provano subito a colpire e a sorprendere la squadra di Corini, ma con il passare dei minuti i rosanero spostano l’inerzia della gara dalla loro parte. Poco prima della mezzora i padroni di casa si portano in vantaggio: al 27’ cross dalla destra di Valente e incornata in tuffo vincente di Mamadou Coulibaly. Dopo lo svantaggio gli uomini di Gastaldello non reagiscono, con la prima frazione di gioco che si chiude sull’1-0. Nella ripresa il Brescia cerca di premere sull’acceleratore alla ricerca del pari, ma la manovra dei biancoblù è piuttosto sterile. Nei minuti finali i lombardi assediano di fatto l’area siciliana, che però regge fino al termine del recupero. Vince 1-0 il Palermo e sale a 23 punti in classifica, riprendendosi il terzo posto e andando a -1 dal Venezia secondo. Fermo a quota 13 punti il Brescia.

LECCO-SPEZIA 0-0

Pareggio a reti bianche tra Lecco e Spezia. I ritmi del match faticano a decollare, ma verso la metà del primo tempo i padroni di casa cercano di premere sull’acceleratore. Poco prima della mezzora i lombardi stappano la partita, con il piattone di Novakovich sulla grande palla a rimorchio di Buso. L’arbitro però frena la gioia del Lecco, annullando l’1-0 per via di un fuorigioco. Gli ospiti si limitano a difendere e a contenere, con il primo tempo che termina a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa i bianconeri iniziano a farsi vedere dalle parti della difesa di casa, senza però riuscire ad impensierire la porta difesa da Melgrati. Il forcing finale è proprio appannaggio della squadra di Alvini, che però non riesce a strappare i tre punti. Finisce 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio e salgono entrambe a 9 punti in classifica.