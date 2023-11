Serie B: il Palermo non vince più, al Catanzaro il derby calabrese 

SERIE B

Solo un pareggio 1-1 per i rosanero in casa della Ternana, i giallorossi stendono il Cosenza 2-0

© Getty Images Si completa il quadro del quattordicesimo turno di Serie B: continua il calvario del Palermo, che non riesce più a vincere. In casa della Ternana i rosanero non vanno oltre l’1-1, con Casasola che risponde al vantaggio di Lucioni. La squadra di Corini viene agganciata in classifica al quarto posto dal Catanzaro, vittorioso per 2-0 nel derby calabrese contro il Cosenza: Iemmello apre le marcature al 12’, poi Biasci raddoppia in avvio di ripresa.

TERNANA-PALERMO 1-1

Finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Ternana e Palermo. I padroni di casa nelle primissime fasi del match cercano subito di spingere, ma con il passare dei minuti la squadra di Corini sposta l’inerzia del match dalla sua parte. Poco dopo la mezzora i rosanero passano in vantaggio: al 31’ corner calciato da Stulac e incornata vincente di Lucioni. Gli ospiti sfiorano il raddoppio dopo qualche minuto con Brunori, ma il suo sinistro si stampa sulla traversa. Si rientra negli spogliatoi con il Palermo avanti di un gol. Nella ripresa i rossoverdi premono sull’acceleratore alla ricerca del pari, con Di Stefano che sfiora l’1-1 con un diagonale sinistro poco prima dell’ora di gioco. Al 66’ ecco che arriva il pari: tap-in sottomisura di Casasola, prima annullato e poi confermato dopo il controllo del Var. Al 75’ la partita cambia ancora: secondo giallo per Corrado e Ternana che resta in inferiorità numerica. I rosanero ci provano con l’uomo in più, ma non riescono a strappare i tre punti. Finisce 1-1, con il Palermo che sale a 24 punti (ora insieme a Catanzaro e Como), al quarto posto. Piccolo passo in avanti per la Ternana, ancora penultima a otto punti.

CATANZARO-COSENZA 2-0

Successo del Catanzaro, che piega 2-0 il Cosenza nel derby di Calabria. Bastano dodici minuti ai padroni di casa per stappare la partita: discesa sulla destra di Katseris, palla messa in mezzo nell’area piccola e tocco facile facile sottomisura di Iemmello, per l’1-0. Dopo il gol che rompe gli equilibri i rossoblù reagiscono, e verso la metà del primo tempo colpiscono un palo clamoroso con Tutino, sugli sviluppi di un corner: all’intervallo il Catanzaro è avanti 1-0. Nella ripresa la squadra di Vivarini colpisce di nuovo, precisamente al 52’ con il sinistro di Biasci dopo un batti e ribatti in area. Nei minuti restanti del secondo tempo gli uomini di Caserta tentano tiepidamente di riaprire il derby, senza però riuscire a colpire. Vince 2-0 il Catanzaro e aggancia il Palermo (e il Como, che ha una partita in meno) a 24 punti, al quarto posto. Il Cosenza resta bloccato a quota 19, al nono posto e appena fuori dalla zona play-off.

RISLUTATI E CLASSIFICHE