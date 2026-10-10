6a GIORNATA

Serie B: il Palermo allunga sulle inseguitrici, pari per il Südtirol

L'Ascoli ferma gli altoatesini, Inzaghi sorride e va momentaneamente a +4: decisivo il 4-2 sull'Empoli

10 Ott 2026 - 17:08
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La 6a giornata della Serie B prosegue con un'altra festa del gol, che sancisce l'allungo del Palermo. I rosanero rimontano e sconfiggono 4-2 l'Empoli, in gol con due rigori: Pohjanpalo e compagni salgono così a 16 punti, +4 momentaneo sulle inseguitrici. Si ferma il Südtirol, bloccato sullo 0-0 dall'Ascoli, mentre il Benevento entra in zona-playoff grazie al 2-0 sul Cesena. Proteste e caos a Chiavari: l'Entella pareggia al 95' contro la Juve Stabia (1-1).

EMPOLI-PALERMO 4-2
Il Palermo consolida la sua leadership nel big match della 6a giornata della Serie B: è 3-2 sull'Empoli, troppo "allegro" in difesa. Iniziano meglio i toscani, con le chances per Biondini e Popov: l'ucraino colpisce la traversa, il figlio d'arte viene bloccato da Fortin. Il Palermo risponde subito con Vavassori (palo) e Palumbo, poi prende il controllo della sfida impegnando Seghetti a ripetizione. L'estremo difensore chiude la saracinesca su Pohjanpalo e compagni, Johnsen si divora il vantaggio ed è 0-0 al riposo. Nella ripresa, la gara cambia subito tono grazie a un rigore: tocco sospetto di Ceccaroni in area, Saporiti va sul dischetto ed è 1-0 Empoli (50'). Seghetti effettua subito un miracolo su Pohjanpalo, poi cede proprio al finlandese. Al 58' è 1-1 e il Palermo sfrutta alla perfezione la debole difesa rivale, con un letale uno-due: Palumbo (65') e Johnsen (69') portano la sfida sul 3-1 in quattro minuti. Sembra tutto finito, ma un rigore (dubbio) rimette in gioco gli ospiti: Fortin para il primo tentativo di Stiven Shpendi, ma si deve ribattere e Popov non sbaglia (78'). I minuti finali sanciscono dunque l'assalto dell'Empoli, che però si scopre nuovamente nel finale e viene punito: Cassandro piega le mani di Seghetti, all'88' è 4-2. Esultano dunque i rosanero, che salgono a quota 16 punti: è +4 momentaneo sulle rivali. Fermo a quota 6, invece, l'Empoli nel giorno del debutto di Andreoletti.

SÜDTIROL-ASCOLI 0-0
Lo scontro d'alta classifica del Druso non ha un vincitore: è 0-0 tra il Südtirol e l'Ascoli. Regna l'equilibrio nei primi minuti a Bolzano, poi la gara si accende progressivamente. Brunori e Vasic accarezzano la rete per le rispettive formazioni, grande chance anche per Lopes ma nessuno segna nel primo tempo. Nella ripresa Possanzini inserisce Mixtur, che impegna subito Vitale, e i suoi attaccano: doppia chance non sfruttata per Stivanello. Progressivamente però l'Ascoli prende il controllo della sfida, con Guiebre e Oliveri imprecisi, e una grande chance nel finale: strepitoso Plizzari su Chakir. Nei minuti finali entrambe le squadre sembrano accontentarsi del pari, che soddisfa sia i bolzanini che i marchigiani: Südtirol a quota 12 punti, l'Ascoli sale a quota 11.

BENEVENTO-CESENA 2-0
Proseguono i sogni di gloria del Benevento, che ottiene una vittoria pesante e sconfigge 2-0 il Cesena. Floro Flores conferma il suo tridente con Salvemini affiancato da Okereke e Lamesta, e proprio quest'ultimo impegna subito Saio. Entrambe le squadre giocano con frenesia, ma sono i sanniti a sbloccarla al 25': Kouan pesca Siatounis, tocco vincente e 1-0. Il Cesena abbozza una reazione, ma trema pericolosamente nella ripresa: doppia chance non sfruttata dal greco. Al 51' i romagnoli si vedono annullare il pari di Bisoli per l'offside di Shpendi, poi colpiscono un palo con Guidi. I minuti finali sono però tutti del Benevento, che si divora due volte il bis con Okereke e Dalle Mura. Siano resiste a suon di parate, Cherubini si vede annullare il raddoppio e poi lo sigla al 94' sfruttando l'erroraccio di Ilic. Primo ko stagionale dunque per il Cesena, che si ferma a quota 7 punti, mentre il Benevento vince 2-0 e sale a quota 10 punti: giallorossi in zona-playoff.

VIRTUS ENTELLA-JUVE STABIA 1-1
Un finale caotico, con le proteste per un rigore non concesso, consegna un punto a testa ad Entella e Juve Stabia: è 1-1 a Chiavari. I liguri si rendono subito pericolosi in avvio, ma nel primo tempo latitano le emozioni e le occasioni da rete. Lo 0-0 resiste fino al 47', quando le vespe sbloccano a sorpresa la sfida: Tiritiello scivola, Sibilli pesca Di Nardo e l'attaccante sigla l'1-0. Salgono così a quattro le reti dell'ex Pescara, con la Juve Stabia che prende totalmente il controllo della sfida e va a caccia del bis. Proprio Di Nardo si vede annullare il raddoppio, alta invece la conclusione di Kumi. Nel finale le vespe sfiorano il bis con Battistella, poi protestano per un rigore non concesso a Kumi. Proprio da questa azione nascono le polemiche finali e il pari: Boer perde la sfera, Corona raccoglie e sigla l'1-1 al 95'. Un punto a testa dunque, con l'Entella a quota 6 punti e gli stabiesi a quota 2.

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