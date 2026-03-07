Atalanta, Palladino: "Ringrazio i ragazzi. Le proteste? Si perde troppo tempo"

“Voglio ringraziare pubblicamente i miei ragazzi, hanno avuto una grande reazione. Potevamo crollare sul 2-0 e invece hanno reagito con fiducia ed energia". Così il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino a Dazn dopo il 2-2 in rimonta contro l'Udinese. "La tensione nel finale? lo non protesto mai con gli arbitri, cerco sempre di aiutarli. Sono andato nello spogliatoio a chiedere scusa per i toni ma ho dato la mia spiegazione. L'Udinese ha iniziato a perdere un po' di tempo dal gol del vantaggio. Dobbiamo migliorare questo aspetto in Italia, dobbiamo giocare di più e alla fine su una rimessa laterale ci hanno messo 40 secondi. Mi aspettavo di avere qualche secondo in piu nel finale, dobbiamo giocare di più".