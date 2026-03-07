Atalanta, Palladino: "Ringrazio i ragazzi. Le proteste? Si perde troppo tempo"

07 Mar 2026 - 20:51

“Voglio ringraziare pubblicamente i miei ragazzi, hanno avuto una grande reazione. Potevamo crollare sul 2-0 e invece hanno reagito con fiducia ed energia". Così il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino a Dazn dopo il 2-2 in rimonta contro l'Udinese. "La tensione nel finale? lo non protesto mai con gli arbitri, cerco sempre di aiutarli. Sono andato nello spogliatoio a chiedere scusa per i toni ma ho dato la mia spiegazione. L'Udinese ha iniziato a perdere un po' di tempo dal gol del vantaggio. Dobbiamo migliorare questo aspetto in Italia, dobbiamo giocare di più e alla fine su una rimessa laterale ci hanno messo 40 secondi. Mi aspettavo di avere qualche secondo in piu nel finale, dobbiamo giocare di più".

Ultimi video

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

01:32
Il derby secondo Allegri

Il derby secondo Allegri

01:53
Maignan contro Sommer

Maignan contro Sommer

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:25
Serie B, Modena-Cesena finisce in parità
20:51
Atalanta, Palladino: "Ringrazio i ragazzi. Le proteste? Si perde troppo tempo"
20:44
Italia donne, il ct Soncin: "Soddisfazione e orgoglio, abbiamo dato tutto"
20:30
Udinese, Runjaic: "Buon punto, orgoglioso dei miei ragazzi"
20:14
Mondiali donne: Italia ripresa dalla Danimarca, a Vicenza finisce pari