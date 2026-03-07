Italia donne, il ct Soncin: "Soddisfazione e orgoglio, abbiamo dato tutto"

07 Mar 2026 - 20:44

"Siamo sempre a guardare quello che manca e non quello che c'è. C'è soddisfazione e orgoglio. Le ragazze hanno dato tutto contro avversarie di alto livello. Son contento dello spirito, per grandi tratti di quello che siamo riuscite a mettere in campo anche dal punto di vista tecnico… è ovvio che in un girone con così poche partite tutti i risultati diventano determinanti, ma se giochiamo come oggi possiamo battere anche avversarie di alto livello". Così il ct della nazionale italiana femminile, Andrea Soncin, dopo l'1-1 con la Danimarca. "Nel secondo tempo abbiamo avuto un attimo di difficoltà - ha detto l'allenatore - poi siamo riuscite nel finale a rialzare il baricentro. L'Italia vuole andare al Mondiale, vuole giocarsi tutte le chance che ha, la squadra è viva ed è totalmente dentro questo sogno".

