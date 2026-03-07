Udinese, Runjaic: "Buon punto, orgoglioso dei miei ragazzi"

"Abbiamo conquistato un buon punto, dopo il vantaggio del primo tempo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi: fare due gol a una squadra che in settimana affronterà l'impegno in Champions League è sicuramente importante". Parole del tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic a Dazn dopo il 2-2 contro l'Atalanta. "Ho dovuto fare dei cambi per evitare delle ricadute sugli infortuni, siamo stati vicini anche al 3-2 - ha proseguito - Davis? Non è ancora al massimo di quelle che sono le sue potenzialità e può ancora crescere tanto. Sono soddisfatto delle sue prestazioni e di quello che sta dimostrando. In coppia con Zaniolo possono continuare a fare bene".