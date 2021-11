Serie B: il Crotone aggancia il Monza, poker Lecce al Parma

SERIE B

I calabresi raggiungono i lombardi sull’1-1 all’86’, i giallorossi umiliano Buffon e compagni 4-0

Il Lecce lacera il Parma di Buffon con un pesante 4-0 e si conferma una delle potenze di Serie B. Nella dodicesima giornata i pugliesi dominano fin dall’inizio e trovano il poker già prima dell’intervallo grazie alla tripletta dell’ex Coda e al gol di Strefezza. I giallorossi, in attesa di Cittadella-Pisa di stasera, sono secondi. Il Crotone acchiappa il pareggio con il Monza grazie al gol di Donsah all’86’, dopo il vantaggio di Colpani nel primo tempo.

CROTONE – MONZA 1-1

Il Crotone aggancia il Monza sull’1-1 all’86’ e conquista un punto prezioso. I lombardi aprono le marcature al 18’ con Colpani, agile nel liberarsi tra due avversari di rigore e chirurgico nel suo mancino sul primo palo con cui infila Festa (entrato al posto dell’infortunato Contini). I calabresi si propongono dalle parti di Di Gregorio ma difettano nel trovare il colpo del pareggio, sfiorato con Mulattieri in chiusura di primo tempo. In avvio di ripresa Festa salva sul sinistro da due passi di D’Alessandro, il Crotone va vicino al pareggio con la punizione di Vulic, che si infrange sulla traversa dopo essere stata sporcata dalla barriera a Di Gregorio battuto. La spinta dei calabresi rimane costante e dà i suoi frutti all’86’, quando Donsah porta palla fino all’area di rigore e di destro insacca sul primo palo il gol dell’1-1 definitivo. Il Monza, beffato, trova il quinto risultato utile consecutivo e sale a quota 18, mentre il Crotone interrompe la striscia di tre sconfitte per andare a 8 punti, in piena lotta per non retrocedere.

LECCE–PARMA 4-0

Il Lecce demolisce il Parma con un umiliante 4-0 e prosegue la sua cavalcata nelle zone alte della classifica, lasciando ai ducali più di qualche dubbio sul loro cammino in Serie B. I pugliesi sbloccano la gara dopo appena un quarto d’ora, quando Coda infila di testa Buffon sul cross di Gargiulo. Gli emiliani provano a reagire con Sohm e Vazquez, senza riuscire a trovare il pareggio. Alla mezz’ora il Lecce si conquista un calcio di rigore per il fallo di mano di Del Prato sul cross di Strefezza: dal dischetto Coda non sbaglia e raddoppia. Il 2-0 distrugge il Parma, che cola a picco prima dell’intervallo. Al 37’ Strefezza trafigge Buffon in un’azione insistita dei giallorossi, al 44’ Coda cala il tris personale con uno splendido gol dopo aver corso 80 metri palla al piede a campo aperto. Nel secondo tempo l’attaccante dei pugliesi, ex parmigiano, va anche più volte vicino al poker personale, ma il 4-0 rimane sul tabellone fino al triplice fischio. Il Lecce sale a 23 punti, nella zona alta della classifica, mentre il Parma resta a 16, a metà classifica, e vede allontanarsi la lotta per la promozione.