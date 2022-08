Serie B: il Genoa trionfa a Pisa, vittoria anche per il Parma

SERIE B

I grifoni vincono di misura contro l’ex Maran, il derby veneto finisce in parità

Tanti gol in questa domenica di Serie B. ll Genoa vince 1-0 a Pisa grazie alla rete di Ekuban, vittoria di misura anche per il Parma che batte il Cosenza (1-0). Pareggio nel derby veneto: tra Cittadella e Venezia finisce 1-1. Decisivo Forte per il Benevento: doppietta e 2-1 interno contro il Frosinone. Finisce 4-0 per la Reggina contro il Südtirol. Senza storia Perugia-Bari: i pugliesi indirizzano la gara nel secondo tempo e vincono 3-1.

PISA-GENOA 0-1

Il Genoa espugna Pisa con il minimo sforzo: alla squadra di Blessin basta l’1-0. La partita inizia in discesa per i liguri che davanti all’ex Maran non sbagliano. Il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Ekuban, un pallonetto che supera Nicolas dopo l'assist di Coda. Pisa che cerca la reazione, ma fatica a causa dell’infortunio di un uomo chiave come Torregrossa. Al rientro in campo toscani che iniziano forte. I rossoblù amministrano il vantaggio e respingono i tentativi di rimonta dei padroni di casa che provano l’assalto finale ma non basta e al fischio finale è il Genoa a esultare.

PARMA-COSENZA 1-0

Al Tardini il Parma sorride e batte il Cosenza 1-0. Gara vivace ed intensa col Parma cinico negli ultimi sedici metri mentre il Cosenza tiene bene il campo ma fatica ad innescare il suo reparto offensivo. Al 24’ si sblocca il match con Inglese bravo ad anticipare Voca ed indirizzare sul palo lontano. Nel secondo tempo gialloblù che sprecano e tengono in partita i calabresi. Al triplice fischio il Parma trova la prima gara di questo campionato.

BENEVENTO-FROSINONE 2-1

Il Benevento fa il colpaccio e vince in casa contro il Frosinone. Sono numerose le emozioni nel primo tempo andato in scena al Ciro Vigorito: parte bene la squadra di Grosso con un errore di Paleari che esce in maniera errata, Caso calcia verso la porta vuota ma è provvidenziale l'intervento di Capellini. Al 17’ Lucioni atterra Forte: l'arbitro indica il dischetto, va proprio l’attaccante della squadra campana che sbaglia calciando su Turati. Il vantaggio arriva al 35’ con Forte che questa volta non sbaglia. Nel secondo tempo sono numerosi i gol: prima Garritano pareggia i conti al 59’, Benevento che ritorna in avanti poco dopo con la doppietta di Forte. Campani che trovano la prima vittoria in una gara con ben quattro gol annullati e un rigore sbagliato.

REGGINA-SÜDTIROL 4-0

La Reggina di Inzaghi trova la vittoria in casa contro gli altoatesini. Reggina più aggressiva e che ha chiuso il Südtirol per gran parte del tempo nella propria metà campo. Al 24’ il momento chiave con l'espulsione diretta di Curto, da qui in avanti cambia completamente il match. Padroni di casa che vanno in vantaggio con Fabbien al 35’, nel finale raddoppio di Majer. Reggina che dilaga nella seconda parte di gare e trova il definitivo poker con Pierozzi e Lombardi.

CITTADELLA-VENEZIA 1-0

Il derby Veneto finisce in parità. Tra Cittadella e Venezia è solo 1-1. I granata sono più propositivi e pericolosi: Asencio di testa prima spreca su una punizione di Donnarumma poi colpisce una traversa su corner di Baldini. Arancioneroverdi sottotono. Al rientro in campo padroni di casa che vanno in vantaggio al 70’ grazie al tap-in vincente di Antonucci. Javorcic non ci sta ed effettua dei cambi decisivi: Cuisance gira alle spalle di Kastrati e porta in parità la sfida. Finisce con un punto a testa per entrambe le formazioni.

PERUGIA-BARI 1-3

Parte forte la squadra umbra che dopo 5’ si guadagna un rigore per un contratto tra Maiello e Olivieri. Quest’ultimo va dal dischetto ma il tiro viene parato da Caprile. Il Bari reagisce e al 10’ trova il vantaggio con Folorunsho. Perugia che cerca di reagire e al 34' Angella colpisce la traversa dopo una spettacolare parata di Caprile. Al rientro in campo al 54’ arriva il raddoppio con Cheddira anticipa l'uscita dall'area di Gori e insacca a porta vuota. Perugia che accorcia le distanze tre minuti dopo con il colpo di testa di Strizzolo. Momenti di tensione attorno al 66’ quando prima Sgarbi (Perugia) e poi Ricci (Bari) vengono espulsi. Antenucci segna il definitivo 3-1 al 69’.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche Serie B Serie B: l'Ascoli vola in testa, Cagliari ko con la Spal