Serie B: il Crotone agguanta l’1-1 a Pisa, il Chievo stende l’Ascoli 2-0

Il Crotone porta a casa da Pisa un punto prezioso al termine dell’1-1 dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. I toscani si portano in vantaggio con De Vitis al 30’, ma gli ospiti agguantano il pareggio al 71’ grazie a Golemic. Il Chievo supera in casa l’Ascoli 2-0 e sale al quinto posto in classifica: Meggiorini (14’) e Vignato (89’) stendono i marchigiani, rimasti in dieci uomini per 36 minuti dopo l’espulsione di Petrucci.

PISA-CROTONE 1-1

Chance per i calabresi al 22’: gran giocata di Benali, passaggio corto in verticale per Messias che entra in area e si coordina per calciare col mancino e sfiora il palo. Toscani avanti alla mezz’ora di gioco: calcio d’angolo battuto da Pinato, Simy va a vuoto nel tentativo di allontanare la sfera che diventa dunque buona per De Vitis: pallone all’angolino, nulla da fare per Cordaz. Il Pisa sfiora il raddoppio al 40’ con Verna che, servito da Masucci, manca la battuta a rete da distanza ravvicinata. Gori salva il Pisa al 60’ sulla conclusione deviata di Crociata. Il Crotone comunque trova il pareggio al 71’: cross di Mazzotta indirizzato verso il secondo palo, Gori non riesce a trattenere il pallone che diventa buono per Golemic, che insacca da due passi. Nonostante l’espulsione del crotonese Gigliotti all’80’ e i 7 minuti di recupero, il Pisa non riesce a trovare nel finale il gol vittoria.



CHIEVO-ASCOLI 2-0

Al 14’ il Chievo passa in vantaggio: clamorosa disattenzione della difesa dell’Ascoli sul lancio di Vignati e conclusione dell’indisturbato Meggiorini che batte il portiere bianconero. Al 20’ Leali compie una prodezza sulla conclusione da 20 metri di Segre dopo una ripartenza fulminea. Alla mezz’ora gli ospiti creano la loro prima del match: traversone splendido di Padoin, Rossetti a porta vuota non trova la deviazione vincente. Al 41’ Leali si supera dicendo no a Meggiorini (bravo ad anticipare Brosco di testa) volando all’incrocio dei pali. L’Ascoli rimane in dieci a inizio ripresa: ingenuità di Petrucci che, già ammonito, entra nettamente in ritardo su Meggiorini. Grande parata di Semper al 60’ su Ninkovic, ma nel finale i padroni di casa chiudono la partita con Vignato, abile a saltare Brosco e a depositare il pallone nell’angolino con una conclusione a fil di palo imprendibile.