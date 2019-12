Serie B: il Cosenza dilaga a Pisa con la doppietta di Riviere, il Pescara si fa fermare dal Trapani

SERIE B

Nella 17esima giornata di Serie B il Pisa ospita il Cosenza di uno scatenato Riviere, a segno con un gran tiro da fuori area nel primo tempo e poi ancora di testa, nel mezzo gol dalla distanza del giovane Broh. Nella ripresa gol di Birindelli per l’1-3 finale. A Pescara il Trapani parte bene con la punizione di Taugourdeau ma si fa raggiungere da Ciofani che fa 1-1. Nella ripresa Machin prova a deciderla, Carnesecchi si supera.

PESCARA-TRAPANI 1-1

Pareggio all'Adriatico tra Pescara e Trapani, resta invariato il vantaggio in classifica di otto punti degli abruzzesi mentre gli ospiti rimangono invischiati nella zona retrocessione. All'inizio del match il Pescara fa la partita mentre il Trapani aspetta di trovare il momento giusto per partire in contropiede. Al 13' gol annullato agli ospiti per fuorigioco inesistente di Pettinari. Alla mezz'ora passa in vantaggio il Trapani con il destro su punizione di Taugourdeau che termina direttamente a rete. Il pareggio del Pescara arriva poco prima dell'intervallo. Traversone dalla corsia destra da parte di Busellato, pallone sul secondo palo per la spaccata di Drudi che trova Ciofani, il terzino colpisce di testa e supera Carnesecchi. Nella ripresa primo guizzo dell’ex Inter e Parma Biabiany al 3' che salta due difensori ma Pettinari si fa anticipare, pressione alta dei ragazzi di Castori alla ricerca del vantaggio. Per i padroni di casa si accende Machin, l'ex Parma al 77' sfiora il gran gol con una gran botta da fuori area ma Carnesecchi riesce a deviare la conclusione.

PISA-COSENZA 1-3

Il Cosenza vince a Pisa e accorcia le distanze in classifica, ora ha sei punti in meno dei padroni di casa. Il primo pericolo per gli ospiti arriva con un colpo di testa alto di Moscardelli. Il trentanovenne attaccante noto per la folta barba e per i colpi imprevedibili non riesce a ripetere la prestazione dell’ultima giornata, due gol di cui uno in rovesciata. Vantaggio ospite al 27’ con il gran tiro da fuori area di Riviere, Gori non può arrivarci. Il raddoppio è un capolavoro dalla distanza di Broh, primo gol in carriera per il centrocampista ventiduenne. Al 46’ ancora Riviere, scatenato, firma di testa il terzo gol della squadra di Braglia. Nella seconda frazione si sveglia il Pisa, al 67’ Fabbro serve Birindelli che segna con un destro da fuori area. Due minuti dopo Prontera assegna un rigore per i padroni di casa ma Moscardelli si fa parare il tiro da Perina. Il Pisa abbandona ogni prudenza per provare la rimonta senza riuscire però a rendersi pericoloso e nel finale rimane in dieci per l’espulsione di Marin.